Er wird zum Hundetrainer Mit Rúrik Gíslason: Drehstart für tierische Komödie in Österreich

Marco Achenbach, Doğa Gürer, Rúrik Gíslason, Alexandra Maria Lara, Marco Petry, Anna Herrmann, Devid Striesow, Kerim Waller (v.l.n.r.) beim Drehstart zur Vierbeiner-Komödie. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 13:28 Uhr

Rúrik Gíslason, einst Fußballer und "Let's Dance"-Gewinner, versucht sich immer öfter auch als Schauspieler. Aktuell steht er in Österreich für einen Netflix-Film vor der Kamera - mit tierischer Unterstützung.

In Tirol in Österreich sind die Dreharbeiten zu einem neuen Netflix-Film mit prominenter Besetzung losgegangen. In der noch unbenannten Komödie von Regisseur Marco Petry (46, "Spieleabend") spielt Rúrik Gíslason (36) an der Seite von Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Anna Herrmann, Doğa Gürer und Kerim Waller.

Gislason verkörpert darin die Rolle des Hundetrainers und Gurus Noden, der den fünf skurrile Hundebesitzern und -besitzerinnen in den österreichischen Alpen dabei helfen soll, doch noch mit ihren eigensinnigen Vierbeinern klarzukommen. Dabei nutzt er ungewöhnliche Methoden – und erzieht eher die Herrchen als die Hunde. "Schnell wird klar, dass sie selbst verhaltenstherapeutische Hilfe brauchen – nicht ihre treuen Begleiter auf vier Pfoten", heißt es in der Pressemitteilung.

Das Drehbuch für die Vierbeiner-Komödie schrieb Marco Petry zusammen mit Jane Ainscough und Hortense Ullrich, als Produzentinnen fungieren Viola Jäger und Marina Schiller. Wann der Film auf der Streamingplattform Netflix erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Vierte Rolle für Rúrik Gíslason

Für Rúrik Gíslason, einst isländischer Fußballspieler und hierzulande vor allem durch den Sieg bei "Let's Dance" 2021 bekannt geworden, ist es die vierte Schauspielrolle. Erstmals war er 2021 im Kinofilm "Cop Secret" als Omar zu sehen, ein Jahr später bei "Bibi & Tina – Einfach anders". 2024 spielte er im Kinofilm "Eine Million Minuten" mit Karoline Herfurth (40) und Tom Schilling (42) die Rolle des Einar.