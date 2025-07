Musik Moby arbeitet mit russischem Star Øneheart an neuer Single

Bang Showbiz | 25.07.2025, 18:00 Uhr

Der Musiker ist begeistert von seinem Kollegen, mit dem er einen neuen Song produziert.

Moby hat die Zusammenarbeit mit dem russischen Produzenten Øneheart für die neue Single ‚lagrange point‘ sehr genossen.

Der 59-jährige Musiker arbeitete mit Øneheart, einem der Produzenten hinter dem TikTok-Hit ‚Snowfall‘, über Zeitzonen hinweg an dem atmosphärischen Track und schwärmt von der grenzüberschreitenden Kreativität. „Eines meiner Lieblingsdinge an der Zusammenarbeit mit Øneheart war die Tatsache, dass ich an ‚lagrange point‘ arbeitete, während in Los Angeles die Sonne unterging, und Dmitry (Øneheart) daran arbeitete, während bei ihm in Russland die Sonne aufging.“

Moby, mit bürgerlichem Namen Richard Hall, schildert die besondere Stimmung während der Entstehung des Songs: „Die Tatsache, dass diese ruhige, weiträumige Musik sofort durch zwölf Zeitzonen und Tausende von leeren Meilen Luft und Raum reiste, schuf irgendwie den perfekten Hintergrund für die Zusammenarbeit.“ ‚lagrange point‘ ist die erste Single aus dem kommenden Kollaborationsalbum ‚Samsara Passengers‘, an dem neben Øneheart auch Dean Korso und Leadwave, Ønehearts Vater, beteiligt sind, gemeinsam mit einigen Gastkünstlern.

Trotz seines Erfolgs – Moby hat über 20 Millionen Platten verkauft und war in den Neunzigern maßgeblich daran beteiligt, elektronische Musik in den Mainstream zu bringen – äußerte er sich kürzlich kritisch über Ruhm und Reichtum. Im Gespräch mit ‚Sky News‘ sagte er: „Ich glaube, Ruhm und Reichtum gehören empirisch gesehen zu den zerstörerischsten Kräften auf dem Planeten. Wenn Ruhm und Reichtum Probleme lösen würden, dann würden Kurt Cobain und Amy Winehouse noch Platten machen. “ Er ergänzte: „Gerade in Städten wie New York oder Los Angeles, wo alles auf Konsum, Geltungssucht und äußerer Bestätigung basiert, ist es schwer, diesen Versuchungen zu widerstehen. Aber die Folgen davon sind oft verheerend. Ich versuche lieber, ein rationales Leben zu führen und mich nicht von den Sorgen anderer diktieren zu lassen.“