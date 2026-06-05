Musik Richtungsweisende MOBO-Awards-Gründerin stirbt im Alter von 57 Jahren nach Krebsleiden

Kanya King - MOBO Organisation/Ashley Verse BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 18:00 Uhr

Kanya King, die wegweisende Gründerin der MOBO Awards, ist im Alter von 57 Jahren nach einem Kampf gegen Darmkrebs gestorben.

MOBO hat den Tod ihrer Gründerin und CEO Kanya King CBE bekannt gegeben.

Die Organisation hat bestätigt, dass sie am 3. Juni friedlich verstorben ist, nach einem „mutigen und für sie typischen entschlossenen Kampf“ gegen Darmkrebs. In einer Erklärung hieß es, die 57-jährige Pionierin sei umgeben gewesen von „ihrer Familie, engen Freunden und Liebe“.

„Die Musikwelt hat eine ihrer furchtlosesten Fürsprecherinnen verloren“, schreibt die MOBO Organisation weiter, die in einer Würdigung ihres Vermächtnisses auch erklärte: „Vor dreißig Jahren belastete Kanya King allein ihr Haus erneut mit einer Hypothek – ohne institutionelle Unterstützung, ohne Unterstützung der Branche –, um eine Bühne aufzubauen, die die britische Musik für immer verändern sollte.“

Es wurde hervorgehoben, dass ihr wiederholt gesagt worden sei, Schwarze Musik sei „zu nischig“. Doch anstatt zu diskutieren, „baute sie etwas auf“, was dazu führte, dass die ersten MOBO Awards nur sechs Wochen später ausgestrahlt wurden. Die Organisation erklärte, das, was King geschaffen habe, sei „niemals einfach nur eine Preisverleihung“ gewesen, und bezeichnete die MOBO Awards als „einen Akt kultureller Gerechtigkeit“, der „nicht nur Schwarze Musik feierte, sondern sie legitimierte, verstärkte und ihre kommerzielle sowie kreative Kraft einer Welt demonstrierte, die sich allzu oft entschieden hatte, sie nicht wahrzunehmen“.

In der Erklärung wurde Kings Vision dafür gewürdigt, Generationen von Künstlern Türen geöffnet zu haben: „Jeder Künstler, der seit 1996 auf der MOBO-Bühne gestanden hat, jede Tür, die sich öffnete, jede Chance, die daraus entstand, und jede gläserne Decke, die durchbrochen wurde, trägt die Handschrift von Kanya Kings Vision.“

Die Organisation blickte auch auf ihren weltweiten Einfluss zurück und merkte an, dass sie „eine Plattform aufgebaut hat, die Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht hat“. Erinnert wurde außerdem daran, dass sie 2025 eine Ehrung der Ivors Academy erhielt – in einer Woche, die sie selbst als „gesundheitlich schwierig“ beschrieben hatte. Die Erklärung fügte hinzu: „Sie hörte niemals auf. Sie bat niemals um Erlaubnis. Sie akzeptierte niemals, dass das Wort ‚Nein‘ endgültig ist.“ Die Organisation zitierte außerdem Kings eigene Worte von der Preisverleihung 2025 in Newcastle, die sie Monate nach ihrer Diagnose gesprochen hatte: „Ich habe nie zugelassen, dass jemand meine Grenzen definiert. Nicht im Leben. Nicht im Geschäft. Und ich werde ganz sicher nicht zulassen, dass das jetzt passiert.“

Die diesjährige 30. Preisverleihung, die im März stattfand, werde für immer eine Hommage an King bleiben. Die MOBO Organisation erklärte: „Die MOBO Awards 2026, die im Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen der Organisation stattfinden, werden vollständig ihrem Andenken gewidmet sein. Jeder Künstler, jeder Moment und jede Note werden ihr Vermächtnis tragen.“ Die Erklärung endete mit einer letzten Würdigung: „Die Welt war ein zutiefst besserer Ort mit Kanya King in ihr. Die MOBO-Familie ist untröstlich, aber auch unendlich dankbar, stolz und inspiriert von allem, was sie der Musik, der Kultur und den Generationen gegeben hat, die in ihre Fußstapfen treten werden. Ruhe in Kraft, Kanya. Du hast das hier aufgebaut. Alles davon.“

Im Laufe der Jahre ehrten die MOBO Awards Künstler von Olivia Dean, Stormzy und Little Simz bis hin zu RAYE, Craig David, Soul II Soul, Ms. Dynamite, So Solid Crew, Amy Winehouse und Sade. Die MOBO Awards gelten neben den BRIT Awards und den Ivors als eine tragende Säule der britischen Musikkultur.