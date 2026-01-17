Musik Moby kündigt neues Album ‚Future Quiet‘ an

17.01.2026

Der Sänger wird in rund einem Monat sein 23. Studioalbum herausbringen.

Moby hat sein neues Album ‚Future Quiet‘ angekündigt.

Der Musiker wird sein 23. Studioalbum am 20. Februar veröffentlichen. Darauf enthalten sein wird eine neu interpretierte Version des ‚Stranger Things‘-Songs ‚When It’s Cold I’d Like To Die‘, zusammen mit Jacob Lusk von Gabriels. „Wie jeder, der Jacob singen gehört hat, habe ich mich sofort in seine Stimme verliebt“, schwärmte Moby. „Nachdem ich ihn im Radio singen hörte, habe ich Wochen damit verbracht, ihn ausfindig zu machen und ihn anzuflehen, mit mir zu arbeiten. Und zum Glück für mich hat er zugestimmt.“

Der fertige Song würde für sich sprechen. „Seine Vocals auf ‚When It’s Cold I’d Like To Die‘ sind, ich sage es mit fast objektiver Einschätzung, schlichtweg überwältigend“, zeigte sich der Sänger begeistert. Neben dem Track, der ursprünglich auf Mobys Album ‚Everything Is Wrong‘ von 1995 erschien, wird das neue Album elf Songs mit verschiedenen Gastkünstlern enthalten.

„‚Future Quiet‘ ist, wenig überraschend, leise. Um es klarzustellen: Ich liebe Bombast. Ich liebe Exzess und Lautstärke. Aber während die Welt immer lauter und verrückter wird, merke ich, dass ich die Zuflucht der Ruhe brauche – sowohl als Hörer als auch als Musiker“, erläuterte Moby. Genau diese Zuflucht wolle er seinen Hörern mit dem Album gewähren.

„Die Welt schreit uns an, unsere Bildschirme schreien uns an, andere Menschen schreien uns an, und um diesem Lärm zu entkommen, brauchen wir Sicherheit und Rückzugsorte. Genau das ist für mich das Ziel von ‚Future Quiet'“, erklärte der Musikproduzent. Moby hat in seiner Karriere bereits über 20 Millionen Platten verkauft und gilt als einer der Künstler, die in den 90ern Dance-Musik einem Mainstream-Publikum zugänglich gemacht haben.