Musik Moby spendet Coachella-Einnahmen an vier Tierschutzorganisationen

Moby - AVALON - LA - December - 2025 - Is This Thing On? premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 16:00 Uhr

Der Musiker zeigt ein Herz für Tiere und spendet all seine Einnahmen aus dem Festival.

Moby spendet seine Einnahmen aus dem Coachella-Festival 2026 an vier verschiedene Tierschutzorganisationen.

Das Physicians Committee for Responsible Medicine, The Humane League, Mercy for Animals und Direct Action Everywhere sollen einen großen Teil des Geldes erhalten, das der 60-jährige Musiker und Songwriter mit seinen Auftritten am 10. und 17. April beim Musikfestival in Indio, Kalifornien, verdient.

In einem Instagram-Video erklärte Moby am Donnerstag (16. April): „Ich werde 100 Prozent meiner Einnahmen aus beiden Coachella-Shows an vier verschiedene Tierschutzorganisationen spenden.“ Anschließend begründete er seine Auswahl: „Ich habe diese vier gewählt, weil sie sehr einzigartige und interessante Arbeit im Bereich Tierrechte leisten.“ Gleichzeitig betonte er, es gebe „Hunderte, wenn nicht Tausende“ großartige Organisationen – er wolle sich vorerst jedoch auf diese vier konzentrieren.

Der langjährige Tierrechtsaktivist fügte hinzu: „Musik ist das, was ich liebe, aber der Einsatz für Tierrechte ist mein Lebenswerk.“ Weiter erklärte er, dass jedes fühlende Lebewesen das Recht habe, sein Leben nach eigenem Willen zu leben. In den Kommentaren feierten die Fans Mobys Großzügigkeit. Ein Nutzer schrieb: „Du bist wirklich einer der freundlichsten Menschen, die ich kenne! Danke für alles, was du tust, um schutzlose Tiere zu schützen!“ Ein anderer kommentierte: „Moby, du bist zu gut für diese Welt.“ Ein dritter scherzte: „Moby als Präsident der Menschheit!“

Mobys Engagement für Tierrechte spiegelt sich auch in seinen Tattoos wider. Sein Hals ziert die Aufschrift „Vegan For Life“, auf seinen Armen steht „Animal Rights“ und über dem rechten Auge trägt er ein kleines „V“ über einem „X“. Bereits 2019 erklärte der sechsfache Grammy-Nominierte – mit bürgerlichem Namen Richard Hall – die Bedeutung dieser Buchstaben: Das „V“ stehe für Veganismus, das „X“ für „Straight Edge“, also seine Entscheidung, auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Letzteres sei wichtig für ihn, da er nur so ein guter Aktivist sein könne. Moby lebt eigenen Aussagen zufolge vegan, weil ihm Tiere, Gesundheit, Klimawandel, Regenwaldabholzung, Arbeitnehmerrechte, Wasserverbrauch und viele weitere globale Probleme am Herzen lägen.