Stars Mod Sun packt über ‚brutale‘ Trennung von Ex-Verlobten Avril Lavigne aus

Avril Lavigne and Mod Sun at the Grammy Awards April 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2025, 09:50 Uhr

Der Musiker enthüllt, dass er und die Sängerin "zwei unterschiedliche Menschen" seien.

Mod Sun offenbart, dass die Trennung von seiner Ex-Verlobten Avril Lavigne „brutal“ gewesen sei.

Die beiden Musiker lernten sich 2021 kennen und verlobten sich kurzzeitig im März 2022. Weniger als ein Jahr später folgte jedoch das Liebes-Aus. Avril kam im März desselben Jahres mit dem Rapper Tyga zusammen, doch auch diese Romanze verlief im Sande – während Mod Sun mit gebrochenem Herzen bei seinen Konzerten weiterhin ihren gemeinsamen Song ‚Flames‘ performte.

Im ‚Dumb Blonde‘-Podcast von Bunnie Xo sprach der 38-Jährige zunächst über das erste Treffen mit Avril. „Wir haben uns über ein wirklich großartiges Label kennengelernt, das Musik macht. Es war wunderschön. Sie war ein echtes Talent. Ich schreibe und produziere Songs für andere Künstler, also war es unglaublich, eine Idee zu haben und dann zu sehen, wie jemand so verdammt talentiert sie singt“, schwärmte er.

Mod Sun war Co-Songwriter mehrerer Tracks auf Avrils 2022 erschienenem Album ‚Love Sux‘. Die ‚Complicated‘-Interpretin habe ihm geholfen, mit einigen mentalen Problemen umzugehen. „Wir sind zwei unterschiedliche Menschen, aber ich glaube, ich hatte einen großen Einfluss auf sie. Und ich denke, sie hätte keinen schöneren Einfluss auf mich haben können, was mein Erwachsenwerden betrifft“, reflektierte er. „Heute bin ich sehr gefestigt in dem, wer ich bin – nachdem ich in den letzten drei Jahren oft verloren war und mich gefragt habe: ‚Wo gehöre ich hin?'“

Der Sänger erklärte, dass er innere Arbeit leisten musste, um mit „Empathie“ zu handeln, und dass er seinen Ex-Partnerinnen heute nur „Liebe“ wünsche. „Meine Art von Empathie bedeutet inzwischen, aus mir selbst herauszutreten. Wenn dich jemand verletzt, hör auf zu denken: ‚Sch*** auf dich, du hast mich mies behandelt, jetzt will ich Rache.‘ Stattdessen fang an zu denken: ‚Versetz dich in ihre Lage'“, erzählte er.