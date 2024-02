Mut zur Farbe Mode zum Valentinstag: Am Tag der Liebe tragen wir Rot

Bordeauxrote Etuikleider wie das von Sylvie Meis sind perfekt für den Valentinstag. (eee/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 08:03 Uhr

Der Valentinstag ist die Gelegenheit, um sich einmal wieder richtig herauszuputzen. Natürlich darf die Farbe Rot da nicht fehlen. Wer noch noch stylische Inspiration sucht, wird hier fündig.

Was darf zum schicken Dinner am Tag der Liebe nicht fehlen? Das richtige Outfit. Am Valentinstag darf es in Sachen Mode romantisch, sexy und vor allem Rot sein. Inspiration liefern uns die Stars, die es sowohl hochgeschlossen und angezogen, aber auch freizügiger und aufreizend mögen.

Paris Hilton mag es gezügelt und verspielt

Paris Hilton (42) etwa zeigt sich auf Instagram als stylische Romantikerin und Lady in Red. Ihr tailliertes Plisseekleid mit langen Ärmeln und Schluppe macht sich perfekt für ein romantisches Abendessen im schicken Restaurant. Ihre ikonischen blonden Haare stylte sie zu voluminösen Wellen. Beim Make-up betonte sie ihre Augenparty mit ebenfalls rotem Lidschatten, schwarzem Eyeliner und Mascara.

Zusammen mit Schwester Nicky Hilton (40) präsentiert die Hotelerbin noch ein weiteres Valentinstagskleid auf Instagram. Das enge Etuikleid in Rot besticht vor allem durch seine süßen Puffärmel sowie funkelnde Herzen und Cut-outs um das Dekolleté herum. Ihre blonden Haare verzierte sie mit einer roten Schleife. Und Nicky Hilton setzt auf ein rotes Spitzenkleid mit zartem Neckholder-Träger.

Mutige Looks à la Leni Klum und Caro Daur

Deutlich mutiger wird es bei Leni Klum (19). Die Tochter von Heidi Klum (50) setzt auf Instagram auf einen knallroten Leder-Trenchcoat. Die schmale Taille betont das Nachwuchsmodel mit einem eng gebundenen Gürtel. Ihre Haare trägt Leni als sleeken Dutt, wodurch sie ihr sexy Dekolleté zusätzlich hervorhebt. Wir sagen: Mut zur Farbe und Mut zur Weiblichkeit!

Zu guter Letzt gibt es auch auf dem Account von Fashion-Bloggerin Caro Daur (28) romantische Styling-Inspiration zu finden. Ihr bordeauxrotes Neckholder-Kleid mag von vorne schlicht wirken. Doch bei genauerem Hinsehen fallen sowohl 3D-Rosenblüten als auch Cut-outs an den Seiten des Kleides auf – verspielt und sexy zugleich. Dazu trägt sie goldenen Schmuck und einen Pferdeschwanz.