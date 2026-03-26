Film ‚Mord ist ihr Hobby‘-Reboot mit Jamie Lee Curtis: Veröffentlichungsdatum steht fest

Jamie Lee Curtis attends the Freakier Friday Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 18:00 Uhr

Die ikonische Hobbydetektivin Jessica Fletcher kehrt im kommenden Jahr zurück.

Das ‚Mord ist ihr Hobby‘-Reboot mit Jamie Lee Curtis wird im nächsten Jahr erscheinen.

Die 67-jährige Schauspielerin wird in dem Film die ikonische Krimiautorin und Hobbydetektivin Jessica Fletcher verkörpern – eine Rolle, die in der legendären TV-Serie von Angela Lansbury gespielt wurde. Der Kinostart ist für den 22. Dezember 2027 geplant. In der Serie löste Fletcher Verbrechen in der fiktiven Stadt Cabot Cove im US-Bundesstaat Maine. Details zur Handlung des kommenden Kinofilms sind bislang jedoch nicht bekannt.

Bekannt ist, dass Jason Moore Regie führen wird, während das Drehbuch von Lauren Schuker Blum und Rebecca Angelo geschrieben wurde. Produziert wird der Film von Amy Pascal, Phil Lord und Christopher Miller. Curtis bestätigte kürzlich, dass sie in Lansburys Fußstapfen tritt, und erklärte, sie sei „sehr aufgeregt“ über die Rolle. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet die Hollywood-Ikone: „Oh, es … passiert. Wir sind nur noch einen Moment davon entfernt, aber ja, ich bin sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Aber ich dämpfe meine Begeisterung noch, bis die Dreharbeiten beginnen.“

‚Mord ist ihr Hobby‘ lief von 1984 bis 1996 über zwölf Staffeln. NBC hatte zuvor geplant, die Serie mit der Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer neu aufzulegen, doch Berichte Anfang 2014 deuteten darauf hin, dass das Projekt eingestellt wurde. Im September 2023 wurde bekannt, dass eine ‚Mord ist ihr Hobby‘-Verfilmung für die große Leinwand entwickelt wird, noch vor den Hollywood-Streiks.

Schuker Blum sagte damals gegenüber ‚Collider‘: „Wir verraten euch eine Sache, über die noch nicht berichtet wurde: Wir haben eine Kinofilmversion von ‚Mord ist ihr Hobby‘ für Universal geschrieben, und wir sind wirklich begeistert.“ Angelo ergänzte: „Es entsteht zusammen mit Pascal Pictures und Universal, und wir freuen uns sehr darauf, Jessica Fletcher auf die große Leinwand zu bringen.“ Lansbury spielte Fletcher in 264 Episoden der ikonischen Krimiserie und übernahm die Rolle später auch in vier TV-Filmen. Die Schauspielerin verstarb 2022 im Alter von 96 Jahren.