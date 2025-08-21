Musik Morgan Wallen zieht Musik von der Berücksichtigung bei den Grammy Awards 2026 zurück

Morgan Wallen - CMA Awards 2023 - Credit Derek Storm/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 11:00 Uhr

Der Country-Sänger macht es Drake und The Weeknd nach und will nicht für einen Grammy Award berücksichtigt werden.

Morgan Wallen wird seine Musik Berichten zufolge nicht für die Grammy Awards 2026 einreichen.

Der 32-jährige Country-Star steht zwar mit ‚I’m the Problem‘ seit mittlerweile elf Wochen an der Spitze der Billboard 200, doch laut ‚Billboard‘ soll keiner seiner Songs oder Alben für die Preisverleihung im kommenden Februar angemeldet werden.

Zuerst hatte ‚Hits Daily Double‘ berichtet, dass das Album nicht eingereicht werde. Inzwischen hat ‚Billboard‘ jedoch bestätigt, dass dies für seine gesamte Musik gilt. Die auf der Platte vertretenen Künstler – darunter Tate McRae, Post Malone, Eric Church und HARDY – können ihre Beiträge allerdings weiterhin anmelden.

Die Grammys waren die einzige Auszeichnung, die Morgan nach seinem Gebrauch einer rassistischen Beleidigung im Jahr 2021 nicht von der Teilnahme ausschloss. Die Academy of Country Music Awards und die Country Music Association Awards hatten ihm hingegen für ein ganzes Jahr die Teilnahme untersagt. Bis heute hat Morgan noch keine Grammy-Nominierung für seine Soloarbeiten erhalten – lediglich zwei Nominierungen für das Duett ‚I Had Some Help‘ mit Post Malone (Bester Country-Song und Beste Country-Duo/Gruppen-Performance).

Nachdem Videomaterial des Vorfalls 2021 online aufgetaucht war, wurde Morgan zudem von seinem Plattenlabel suspendiert und aus dem Radio-Programm gestrichen. Der ‚Last Night‘-Sänger räumte später ein, dass es „keine Entschuldigung“ für seine Worte gebe, und gestand, er sei „wütend auf sich selbst“ gewesen, weil er „so viel vermasselt“ habe. Er sagte damals: „Ich glaube, in meinem Herzen war ich nie der Typ, als den mich die Leute dargestellt haben. Deshalb war ich auch irgendwie wütend, weil ich wusste: Das hätte ich nicht sagen dürfen, aber ich bin wirklich nicht dieser Mensch.“

Mit seiner Entscheidung reiht sich Morgan in eine wachsende Liste von Künstlern ein, die sich von den Grammys distanziert haben – darunter The Weeknd und Drake, die sich ebenfalls zurückzogen, nachdem sie sich von der Recording Academy übergangen fühlten.