Bekannt durch das Duo Sam & Dave Musik-Ikone Sam Moore ist tot

Sam Moore ist mit 89 Jahren gestorben. (hub/spot)

SpotOn News | 11.01.2025, 09:48 Uhr

Trauer in der Musikwelt: Sam Moore, der durch das Duo Sam & Dave bekannt wurde, ist verstorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Die Soul-Ikone Sam Moore (1935-2025), eine Hälfte des mit einem Grammy ausgezeichneten Duos Sam & Dave, ist am Freitag (10. Januar) im Alter von 89 Jahren gestorben. Moore sei nach einer Operation Anfang der Woche in seinem Haus in Florida verstorben, die Todesursache stehe noch nicht fest, erklärte seine Frau Joyce Moore dem "Rolling Stone"-Magazin.

Video News

Sein Bühnenpartner starb bereits 1988

Der Sänger feierte mit seinem Partner Dave Prater (1937-1988) mit Hits wie "Soul Man" und "Hold On! I'm Comin" große Erfolge. Prater kam 1988 bei einem Autounfall ums Leben. Die Künstler waren US-Medienberichten zufolge für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt und gehörten in den 1960er Jahren zu den Top-Acts des legendären Labels Stax Records aus Memphis.

Ihr Song "Soul Man" von 1967 wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Der spätere "Blues Brothers"-Hit setzte sich nicht nur an die Spitze der R&B-Charts, sondern landete auch auf Platz zwei der Pop-Charts, wie die "New York Times" berichtet.

Harmonie gab es nur auf der Bühne

Sam Moore und Dave Prater sollen sich nur auf der Bühne gut verstanden haben, heißt es in den Medienberichten weiter. Hinter den Kulissen sollen sie sich angeblich aus dem Weg gegangen sein. 1970 trennten sich ihre Wege zunächst, vor Praters Tod traten die beiden Musiker aber noch mehrmals gemeinsam auf. Ihre letzte Performance als Duo war 1981 in San Francisco.

Sam Moore startete in den 1970ern seine Solokarriere, eine Zeit lang soll er in der Vergangenheit mit Drogenproblemen gekämpft haben. Der Musikstar hat im Laufe seiner Karriere mit berühmten Künstlern zusammengearbeitet, darunter waren Bruce Springsteen (75), Elton John (77), Phil Collins (73), Lou Reed (1942-2013) oder Mariah Carey (55). Moore, der ursprünglich aus Miami stammt, sang zudem 2017 bei der ersten Amtseinführung von Donald Trump (78) in Washington.