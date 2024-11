Das Musikmagazin "Billboard" hat Taylor Swift mit einem Karriererückblick gewürdigt, in dem Szenen aus Kanye Wests anzüglichem Musikvideo zu "Famous" zu sehen waren. Nun folgt die öffentliche Entschuldigung.

"Billboard" meldet sich zu Wort, nachdem in einem Video des Musikmagazins umstrittene Szenen von Taylor Swift (34) zu sehen waren. Mit einem Post auf X folgt nun die öffentliche Entschuldigung. "Wir bedauern es zutiefst für Taylor Swift und alle unsere Leser und Zuschauer, dass wir in einem Video, das Swifts Leistungen feiert, einen Clip verwendet haben, der sie falsch darstellt", geht aus der Erklärung hervor. Die Szenen seien mittlerweile aus dem Video entfernt worden. "Wir […] möchten uns aufrichtig für den Schaden entschuldigen, den wir durch diesen Fehler verursacht haben."

We are deeply sorry to Taylor Swift and all of our readers and viewers that in a video celebrating Swift’s achievements, we included a clip that falsely depicted her. We have removed the clip from our video and sincerely regret the harm we caused with this error.

