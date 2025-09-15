Musik My-Chemical-Romance-Frontmann Gerard Way kündigt neues Projekt an

My Chemical Romance singer Gerard Way at The Black Parade gig - Getty - October 2006 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger hat offenbar eine neue Band gegründet, die er jetzt seinen Fans vorstellte.

My-Chemical-Romance-Frontmann Gerard Way scheint eine neue Band namens The Mock-Ups gegründet zu haben.

Der 48-jährige Rocker ist als Sänger und Bassist für ein Projekt mit dem Titel ‚I Wanna Know Your Name‘ aufgeführt, das „bald erscheint“. Der Rest der Gruppe besteht aus Aimee Allen, Kevin Bivona und Jesse Bivona von The Interrupters sowie Michael Schulz. The Mock-Ups posteten den Songtext ihrer Debütsingle auf Instagram mit der Bildunterschrift: „The Mock-Ups: I Wanna Know Your Name. Coming soon. Vocals/Bass: @gerardway Gitarre: @mschulz83 Keyboard/Produktion: @kevinsweatshop Schlagzeug: @jessebivona Backgroundgesang: @aimeeinterrupter Ingenieur: Doug McKean.“

Das überraschende neue Projekt folgt auf den schnellen Ausverkauf von zwei My-Chemical-Romance-Konzerten im Londoner Wembley Stadium. Die Emo-Rock-Legenden spielen die beiden Mega-Shows am 10. und 11. Juli 2026 – ihre ersten UK-Termine seit 2022. Die Konzerte sind Teil der ‚Long Live The Black Parade‘-Stadiontour, die zwanzig Jahre ihres gefeierten 2006er-Albums ‚The Black Parade‘ feiert.

Neben allen Songs der Platte spielen die ‚Helena‘-Rocker derzeit auch den unveröffentlichten Song ‚War Beneath The Rain‘. Die Tour hat bereits riesige Namen als Vorbands gesehen, darunter 100 Gecs, Wallows, Garbage, Death Cab For Cutie, Thursday, Alice Cooper, Pixies, Devo, IDLES und Evanescence. Welche Acts die kommenden Wembley-Konzerte eröffnen werden, ist noch nicht bekannt. Vor drei Jahren traten MCR in Milton Keynes, Glasgow, Cardiff, Warrington und beim Eden Project in Cornwall auf. Auftritte in Deutschland sind noch nicht angekündigt worden.