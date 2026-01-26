Musik My Chemical Romance machen Fans mit kryptischem neuen Video neugierig

My Chemical Romance haben ihre Fans mit einem kryptischen Video auf ein mögliches neues Projekt hingewiesen.

Die Emo-Rock-Legenden hinter ‚I’m Not Okay (I Promise)‘ befinden sich derzeit mitten in einer Welttournee zum 20-jährigen Jubiläum von ‚The Black Parade‘. Am Sonntag (25. Januar) teilten sie jedoch einen Instagram-Post, der thematisch deutlich von den laufenden Live-Shows abwich. Die Bildunterschrift lautete „A GAME YOU WILL PLAY“ („Ein Spiel, das du spielen wirst“), während der Clip, der auch auf dem Account von Gitarrist Frank Iero geteilt wurde, lediglich das Wort „PHANTOM“ in flackernden, neongrünen Buchstaben zeigte. Das Video enthielt weder Musik noch Geräusche und schien weder auf die ‚Black Parade‘-Tour Bezug zu nehmen noch deren Ästhetik aufzugreifen.

Fans sind zunehmend überzeugt, dass die Band, zu der außerdem Ray Toro sowie die Brüder Mikey und Gerard Way gehören, die Veröffentlichung neuer Musik vorbereitet. Ihr letzter Release war die Single ‚The Foundations of Decay‘ aus dem Jahr 2022, die damals ihr erstes neues Material seit acht Jahren darstellte. Das letzte Studioalbum vor der Trennung der Band im Jahr 2013 war ‚Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys‘ aus dem Jahr 2010, auch wenn sie zuvor noch fünf Double-A-Side-Singles als die ‚Conventional Weapons‘-Reihe veröffentlicht hatten. Im vergangenen Jahr wurde Iero nach der Möglichkeit neuer MCR-Musik gefragt, bestand jedoch darauf, dass die Band ihre Fans auf ihre eigene Weise informieren würde, sobald es etwas mitzuteilen gebe. Gegenüber ‚NME‘ sagte er: „Nein, tut mir leid. Wenn das – falls das überhaupt passieren sollte – passiert, werden wir es euch sagen. Wir werden es so sagen, wie wir es sagen wollen.“

My Chemical Romance setzen ihre ‚Black Parade‘-Jubiläumstour am Montag (26. Januar) in Lima, Peru fort, nachdem sie vergangene Woche ihr eigentlich erstes Konzert des Jahres in Bogotá absagen mussten. Damals erklärten sie: „Aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle sowie der des Veranstalters und der Location liegen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Show in Bogotá, Kolumbien, zu verschieben.“