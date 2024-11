Musik My Chemical Romance: Neue US-Tour angekündigt

My Chemical Romance singer Gerard Way at The Black Parade gig - Getty - October 2006 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 18:00 Uhr

My Chemical Romance feiern ‚The Black Parade‘ mit einer großen Stadiontournee durch Nordamerika.

Die ‚Teenagers‘-Emo-Rocker haben Pläne für zehn riesige Shows im Juli, August und September 2025 angekündigt, um ihr kultiges Album von 2006 in voller Länge zu spielen, und sie werden von einer Vielzahl großer Namen wie Alice Cooper, Pixies, Evanescence und Death Cab For Cutie in Support-Slots begleitet.

In einer kryptischen Tourankündigung heißt es: „Es ist siebzehn Jahre her, dass die ‚Black Parade‘ zum MOAT geschickt wurde. In dieser Zeit ist ein großer Diktator an die Macht gekommen und hat ‚THE CONCRETE AGE‘ herbeigeführt; eine glorreiche Zeit der Stabilität und des Überflusses in der Geschichte von DRAAG. Sein großer unsterblicher Diktator möchte unsere reiche und geschichtsträchtige Kultur, unser feines Essen und unsere musikalische Unterhaltung feiern, indem er Sie zu diesen großartigen Demonstrationen von Macht und Entschlossenheit willkommen heißt. Und zum ersten Mal seit sechstausendzweihundertsechsundvierzig Tagen wird die Nationalkapelle seines großen unsterblichen Diktators ihre Stimme und ihren Gesang leihen, ihr Arbeitsprivileg feierlich wiederhergestellt. Die ‚Black Parade‘. Lang lebe Draag.“

Die Tour beginnt am 11. Juli in Seattle, beinhaltet Konzerte in San Francisco, Los Angeles, Arlington, New Jersey, Philadelphia, Toronto, Chicago und Boston und endet am 13. September im Raymond James Stadium in Tampa, Florida. MCR – bestehend aus den Brüdern Gerard und Mikey Way, Ray Toro und Frank Iero – löste sich 2013 auf, bevor sie neun Jahre später den neuen Song ‚The Foundations of Decay‘ veröffentlichten. Seit dem Ende ihrer Reunion-Tour im März 2023 haben sie es weitgehend ruhig gehalten, abgesehen von einem Headliner-Slot beim ‚When We Were Young‘-Festival im letzten Monat. Die Fans warten auch auf Neuigkeiten über ein mögliches fünftes Album, das das erste der Gruppe seit ‚Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys‘ aus dem Jahr 2010 wäre.

My Chemical Romance 2025 Tourdaten:

Juli 2025

11: Seattle, Washington – T-Mobile Park (mit Violent Femmes)

19: San Francisco, California – Oracle Park (mit 100 gecs)

26: Los Angeles, California – Dodger Stadium (mit Wallows)

August 2025

2: Arlington, Texas – Globe Life Field (mit Garbage)

9: East Rutherford, New Jersey – MetLife Stadium (mit Death Cab for Cutie und Thursday)

15: Philadelphia, Pennsylvania – Citizens Bank Park (mit Alice Cooper)

22: Toronto, Ontario – Rogers Centre (mit Pixies)

29: Chicago, Illinois – Soldier Field (mit Devo)

September 2025

7: Boston, Massachusetts – Fenway Park (mit IDLES)

13: Tampa, Florida – Raymond James Stadium (mit Evanescence)