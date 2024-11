Musik Myles Kennedy: Neue Musik mit Slash

Myles Kennedy and Slash - OVO Arena Wembley 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 14:00 Uhr

Der Alter Bridge-Rocker tut sich wieder mit seinem Kollegen zusammen.

Myles Kennedy hat mit Slash an „einigen Ideen“ für neue Musik gearbeitet.

Die Rocker taten sich zuletzt für ihr Nebenprojekt Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators zusammengetan, um 2022 das Album ‚4‘ zu veröffentlichen.

Nun verrät der Alter Bridge-Frontmann, dass er und der Guns N‘ Roses-Star an neuem Material arbeiten. Gegenüber dem ‚Guitar Interactive‘-Magazin scherzt er zunächst: „Es ist offiziell – wir machen eine Polka-Platte! Haha, nein, ernsthaft, wir haben an einigen Ideen gearbeitet, während wir Anfang des Jahres auf Tour waren, und ich bin wirklich begeistert davon.“

Der 54-Jährige fügt hinzu: „Die Frage für mich ist, wie ich das mit meinem Zeitplan vereinbaren kann. Aber sie haben beschlossen, die Instrumente im November aufzunehmen und ich komme zurück, um den Gesang zu beenden, wenn ich kann. Ich bereite mich auf die Tournee vor, es geht also nur darum, Zeit zu finden. Aber mit der Technologie kann ich auf dem Laufenden bleiben. Slash schickt mir eine Textnachricht mit einem Update, damit ich weiter an meinen Teilen arbeiten kann.“

Slash enthüllte kürzlich, dass sich bei im nächsten Jahr „alles um Guns N‘ Roses drehen wird“. Der Gitarrist erklärte, dass die Rockband versucht, ihr erstes Album seit ‚Chinese Democracy‘ von 2008 zu machen. „Wir versuchen, ein paar Dinge auf die Beine zu stellen. Ich glaube, es gibt eine kleine Tournee im Sommer nächsten Jahres. Ich habe jedenfalls ein Gerücht darüber gehört, also wird sich das auf diese Tour konzentrieren. Aber davor gibt es die S.E.R.P.E.N.T.-Tour und dann die Conspirators“, kündigte er an.