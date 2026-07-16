Musik Nach Absage wegen Kontroverse um Kanye West: So geht es mit dem Wireless Festival weiter

Kanye West - 2015 - Glastonbury - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 14:00 Uhr

Festival Republic hat sich zur Zukunft des britischen Wireless Festivals geäußert, nachdem es Anfang dieses Jahres abgesagt wurde.

Melvin Benn ist „sehr zuversichtlich“, dass das Wireless Festival in Zukunft zurückkehren wird.

Der Geschäftsführer von Festival Republic, der auch hinter den Festivals Reading und Leeds steht, hat sich zur Zukunft des Londoner Rap- und Hip-Hop-Festivals geäußert. Die diesjährige Ausgabe war abgesagt worden, nachdem die geplante Verpflichtung von Kanye West als Headliner heftige Kritik ausgelöst hatte. Der umstrittene Musiker sollte an drei Abenden hintereinander als Hauptact auftreten.

Die britische Regierung untersagte ihm jedoch aufgrund seiner früheren antisemitischen Äußerungen die Einreise ins Vereinigte Königreich. Zudem beendeten mehrere Sponsoren ihre Zusammenarbeit mit dem Wireless Festival. Auf die Frage, welche Lehren er daraus gezogen habe, sagte Benn dem Magazin ‚NME‘: „Ich denke, das richtige Timing ist eine wichtige Lehre. Ich hoffe allerdings, dass andere die Bedeutung von Vergebung erkennen, denn Vergebung ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Bestandteil eines anständigen Menschseins. Das ist also eine Lehre – aber nicht meine.“

Er selbst werde in Zukunft vor allem auf das Timing achten. Anschließend kündigte Benn an: „Wireless wird zurückkehren. Davon sind wir sehr überzeugt.“ Das Festival war im April abgesagt worden, nachdem das britische Innenministerium Kanye West die Einreise verweigert hatte. Premierminister Keir Starmer schrieb daraufhin auf X: „Kanye West hätte niemals als Headliner des Wireless Festivals eingeladen werden dürfen. Diese Regierung steht fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft, und wir werden in unserem Kampf gegen das Gift des Antisemitismus nicht nachlassen.“ Der Politiker betonte: „Wir werden stets die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu verteidigen.“

Die Veranstalter des Wireless Festivals bestätigten die Absage nach der Entscheidung des Innenministeriums. In einer Erklärung hieß es: „Das Home Office hat Yes elektronische Einreisegenehmigung (ETA) widerrufen und ihm damit die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert. Infolgedessen wird das Wireless Festival abgesagt. Alle Ticketinhaber erhalten eine Rückerstattung.“