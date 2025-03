Stars Natascha Ochsenknecht: Fan überrumpelt sie im Supermarkt mit überraschender Frage

Natascha Ochsenknecht - 27th Leipzig Opera Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 15:00 Uhr

Natascha Ochsenknecht ist als Model und Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht deutschlandweit bekannt.

Allerdings führt die dreifache Mutter, die mit ihrem Ex die mittlerweile erwachsenen Kinder Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne hat, abseits des Rampenlichts ein ganz normales Leben – inklusive Trips zum Supermarkt und Co. Einen Fan wunderte das jetzt aber so sehr, dass die 60-Jährige sogar auf einem Parkplatz darauf angesprochen wurde.

Auf Instagram teilte Natascha Ochsenknecht ein kurzes Video, in dem sie erzählt, dass sie gerade von einem Fan gefragt worden sei, warum sie Pfandflaschen wegbringe. Vielleicht dachte die andere Dame einfach, dass die TV-Darstellerin dafür Bedienstete haben müsste, doch Natascha machte sich aus der Sache einen Spaß. „Ich hab‘ die angeguckt und gesagt: ‚Ja, stellen Sie sich vor. Was soll ich denn damit sonst machen? Ein Haus bauen?‘ Ich habe die Flaschen gekauft, als sie voll waren, und natürlich gebe ich sie zurück, wenn sie leer sind.“ An ihre Fans gewandt fügt sie sogar noch scherhaft hinzu: „Um eins klarzustellen: Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich gehe sogar zur Toilette. Man mag’s kaum glauben.“