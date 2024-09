Video von der Kostümprobe Nach den Emmys macht Heidi Klum auf Halloween neugierig

Hingucker mit Cut-outs: Heidi Klum strahlte bei den Partys von Disney und Netflix nach der Emmy-Verleihung am 15. September. (ae/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 07:53 Uhr

Gerade noch tanzte Heidi Klum mit "America's Got Talent"-Kollegin Sofía Vergara durch die Nacht der 76. Emmy Awards, jetzt bereitet sie sich schon auf das nächste Großereignis vor: ihre legendäre Halloween-Party.

Mit ihrem raffiniert geschnittenen Kleid von Sophie Couture in der Emmy-Nacht sorgte Heidi Klum (51) für viel Aufmerksamkeit. Unbekannt ist hingegen noch, als was sie sich in diesem Jahr für ihre Halloween-Party am 31. Oktober verkleiden wird. Nun heizte sie die Spannung mit einem kurzen Videoclip weiter an.

Auf ihrem Instagram-Kanal ist darin zu sehen, wie sie in einem hautengen Anzug und mit hochgebundenen Haaren von zwei Männern abgemessen wird. "Halloween-Anprobe und Maßnehmen", teilte sie dazu am 17. Spetember kurz mit und fügte noch Kürbis-, Gespenster- und Totenkopf-Emojis hinzu.

Sie vertraut wieder auf das Können eines Star-Maskenbildners

Die vierfache Mutter verweist dazu auf Mike Marino und seine Firma Prosthetic Renaissance. Marino ist ein versierter Maskenbildner, der für seine Arbeit für "Der Prinz aus Zamunda 2" und "The Batman" bereits für den Oscar nominiert war. Er gestaltete viele Filme mit und arbeitete auch mit Heidi Klum schon zusammen. So gestaltete er 2013 ihr Oma-Kostüm für Halloween.

Genaueres über das diesjährige Kostüm verrät das Video nicht – kein Wunder, schließlich will Heidi Klum es immer bis ganz zum Schluss spannend halten. Es scheint aber wieder aufwendig zu werden: Bereits Anfang September gewährte sie bei Instagram einen ersten Blick. In einem kurzen Clip war eine runde modellierte Form zu sehen, ähnlich eines Panzers, mit aufgesetzten Spitzen und zwei Beinlöchern zu sehen. "Heidi-Halloween beginnt, Form anzunehmen", schrieb sie dazu geheimnisvoll.

Bekannt ist bereits, dass es wieder ein Partnerkostüm mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35) werden wird. Auch einen weiteren Anhaltspunkt gibt es: "Ich sehe einen Hinweis auf das, was am 31. Oktober kommen wird", schrieb zu einem Foto, das ein Glasauge zeigt.

Heidi-Halloween seit 2000

Schon seit dem Jahr 2000 feiert Heidi Klum ihre legendäre Halloweenparty, zu der auch viele Stars kommen. 2018 wurde sie von der Halloween Association offiziell zur "Queen of Halloween" ernannt. In ihre Kostüme fließen viele Monate Vorbereitung – Klum verriet, dass sie direkt nach der Party mit den Vorbereitungen für das folgende Jahr beginnt. Das Model, das Verkleidungen liebt, verwandelte sich schon zum Beispiel schon in eine Krähe, einen Schmetterling und in Kleopatra. Seit 2018 kommt sie mit ihrem Ehemann in passenden Kostümen: So erschienen sie bereits in der Kombination Oger Fiona und Shrek, Alien (Klum) und blutiger Astronaut (Kaulitz) sowie Fischer (Kaulitz) und überdimensionaler Wurm (Klum). Im vergangenen Jahr kam Heidi Klum mit Unterstützung von Tänzern des Cirque du Soleil als Pfau, Tom Kaulitz fungierte als ihr Ei.