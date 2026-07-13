Stars Thomas Müller spricht über einen geheimen Traum

Thomas Muller BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 14:00 Uhr

Thomas Müller spricht über einen geheimen Traum.

Auf dem Fußballplatz hat Thomas Müller nahezu alles erreicht.

Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger und über viele Jahre Identifikationsfigur des FC Bayern München: Die sportliche Bilanz des 36-Jährigen ist beeindruckend. Doch trotz seiner außergewöhnlichen Karriere gibt es einen Wunsch, den sich der heutige Profi der Vancouver Whitecaps bislang nicht erfüllen konnte. Im Gespräch für das Apple-Format ‚Zeit fürs Gehen‘ verriet Müller nun, dass sein heimlicher Traum nichts mit Fußball zu tun hat, sondern mit Musik. „Ich liebe die Musik! Ich habe das Gefühl, dass ich gerne Sänger wäre, aber ich habe weder eine Stimme noch Songtexte“, sagte der Weltmeister von 2014 mit einem Augenzwinkern.

Nicht nur das Singen fasziniert den Offensivspieler. Auch ein Instrument hätte er gern gelernt. „Klavier oder Gitarre würde ich auch gerne spielen“, erklärte Müller. Rückblickend räumt er jedoch ein, dass für musikalische Hobbys in seiner Jugend kaum Zeit blieb. Der Fußball habe schlicht Priorität gehabt.

Während eines Spaziergangs über das Trainingsgelände seines neuen Vereins in Vancouver sprach Müller außerdem über seinen Werdegang. Bereits im Alter von zehn Jahren wechselte er vom TSV Pähl in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München. Damals habe er allerdings noch nicht davon geträumt, einmal Profifußballer zu werden. Sein Ziel sei vielmehr gewesen, sich Jahr für Jahr für die nächste Jugendmannschaft zu qualifizieren. Heute blickt Müller auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück, führt seinen Erfolg aber nicht allein auf Talent zurück. „Natürlich bin ich ein sehr talentierter Fußballer“, sagte er. Im Vergleich zu einigen Ausnahmespielern sei er jedoch stets „der hart arbeitende Typ“ gewesen.

An seinen Durchbruch bei der Weltmeisterschaft 2010 erinnert sich der Kicker ebenfalls. Damals erzielte er fünf Tore und wurde auf Anhieb zu einem der Gesichter des Turniers. Erst im Nachhinein habe er erkannt, wie außergewöhnlich dieser Erfolg gewesen sei. „Wenn das in deinem ersten Jahr passiert, hältst du es für normal“, sagte Müller rückblickend.

Nach seinem Wechsel nach Kanada im Jahr 2025 genießt der ehemalige Bayern-Star nun ein neues Kapitel seiner Karriere. Veränderungen empfinde er nicht als Belastung, sondern als Chance. Auch wenn sein Traum von einer Gesangskarriere wohl unerfüllt bleiben dürfte, zeigt sich einmal mehr: Selbst ein Ausnahmefußballer hat noch Wünsche, die nichts mit Titeln oder Trophäen zu tun haben.