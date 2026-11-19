Stars Nach Hassnachrichten: Anna Heiser bekommt Rückendeckung von der Polizei

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 14:00 Uhr

Die ehemalige 'Bauer sucht Frau'-Kandidatin geht gegen eine Haterin vor, die ihr immer wieder gemeine Nachrichten schickt.

Anna Heiser zieht Konsequenzen aus den Hasskommentaren, denen sie im Internet ausgesetzt ist.

Anfang November erstattete der ‚Bauer sucht Frau‘-Star Anzeige wegen Beleidigung. Nun führte die Influencerin ein aufschlussreiches Gespräch mit der Polizei. „Ich wurde angerufen wegen der Anzeige bezüglich meiner Haterin, die ich erstattet habe“, erzählte sie ihren rund 274.000 Instagram-Followern in einer Story. Zunächst habe sie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sich die Polizei mit ihrem Anliegen beschäftigen müsse.

Die Begegnung habe sie jedoch verblüfft. Die Beamten hätten Anna darin bestärkt, eine klare Grenze zu ziehen. „Ich bin so krass positiv überrascht“, betonte die zweifache Mutter. Zwar könne die Polizei nicht vorhersagen, wie das Verfahren ausgehen werde. Dennoch sei es wichtig, deutlich zu machen, dass das Internet „kein rechtsfreier Raum“ sei. Für Anna sei die Bestätigung eine Erleichterung: „Ich freue mich einfach, dass ich nicht verrückt bin und dass ich etwas gemacht habe, das richtig war.“

Seit 2017 gewährt die Frau von Gerald Heiser Einblicke in ihr Privatleben. Dadurch wurde sie leider auch zur Zielscheibe von Hatern. Anfang des Monats entschied sich Anna erstmals für rechtliche Schritte. Auf Instagram enthüllte die Polin damals, dass sie von einer Nutzerin immer wieder Nachrichten wie „Du bist dumm“ oder „Du blöde Kuh“ erhalte.

Beim Durchgehen des Chatverlaufs sei sie erschrocken gewesen und habe beschlossen: „Es reicht. Ja, man kann diese Personen blockieren, und das mache ich ganz oft. Doch sie sollen auch wissen, dass Handlungen Konsequenzen haben.“ Anna erklärte auch, wieso sie sich mit dem Schritt so lange Zeit ließ: „Weil ich der Meinung bin, dass die Polizei wichtigere Dinge zu tun hat.“ Schließlich kam sie jedoch zu dem Entschluss, dass dies kein Grund sei, die Beleidigungen einfach hinzunehmen.