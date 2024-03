Sie teilte die Nachricht bei Instagram Nach Krebsdiagnose: Promis und Politiker zeigen Unterstützung für Kate

Prinzessin Kate hat bekannt gegeben, dass sie sich derzeit einer präventiven Chemotherapie unterzieht. (jom/spot)

SpotOn News | 23.03.2024, 08:59 Uhr

Prinzessin Kates Bekanntmachung ihrer Krebsdiagnose hat weltweit eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Promis und Politiker zeigten in den sozialen Medien ihre Unterstützung für die Ehefrau von Prinz William.

Prinzessin Kate (42) hat am vergangenen Freitag (22. März) ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Weltweit reagierten Politiker und Stars auf die traurige Nachricht und sendeten ihre Genesungswünsche. Viele von ihnen verurteilten auch die mediale Berichterstattung, die in den vergangenen Wochen die Spekulationen um Kates Gesundheitszustand vorangetrieben hat.

Politiker und Organisationen teilen ihre Wünsche für Kate

Der britische Premierminister Rishi Sunak (43) hat bei X ein Statement veröffentlicht. "Meine Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Prinzessin von Wales, dem Prinzen von Wales, der königlichen Familie und insbesondere bei ihren drei Kindern. Die Prinzessin von Wales hat die Liebe und Unterstützung des ganzen Landes, während sie ihre Genesung fortsetzt."

Mit ihrer Bekanntmachung habe sie "enormen Mut" bewiesen, schrieb Sunak. In den letzten Wochen sei sie einer intensiven Prüfung ausgesetzt gewesen und sei von bestimmten Teilen der Medien in aller Welt und in den sozialen Medien unfair behandelt worden. "Wenn es um ihre Gesundheit geht, muss sie, wie jeder andere auch, die Möglichkeit haben, sich auf ihre Behandlung zu konzentrieren und bei ihrer Familie zu sein, die sie liebt. Ich weiß, dass ich im Namen des ganzen Landes spreche, wenn ich ihr eine vollständige und rasche Genesung wünsche, und ich freue mich darauf, sie wieder in Aktion zu sehen, wenn sie soweit ist."

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (46) erklärte bei X über sich und seine Ehefrau: "Brigitte und ich wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit, die Sie gerade durchmachen, eine vollständige Genesung. Ihre Stärke inspiriert uns alle." First Lady Jill Biden (72) teilte Kates Video-Botschaft bei X und kommentierte sie mit: "Sie sind mutig, und wir lieben Sie."

Organisationen, für die Kate als Schirmherrin tätig ist, sendeten ebenfalls ihre Wünsche. Der All England Lawn Tennis and Croquet Club erklärte bei X: "Die Gedanken aller Mitglieder des All England Club sind in dieser Zeit bei unserer Schirmherrin HRH The Princess of Wales, HRH The Prince of Wales und ihrer Familie. Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute und die Zeit, die sie zur vollständigen Genesung braucht."

The thoughts of everyone at the All England Club are with our Patron HRH The Princess of Wales, HRH The Prince of Wales and their family at this time. We wish The Princess of Wales the very best as she takes the time she needs to make a full recovery. pic.twitter.com/8oOGZdqeZH — Wimbledon (@Wimbledon) March 22, 2024

Unterstützung aus Hollywood für Prinzessin Kate

Auch die Promis zeigten in den sozialen Medien ihre Anteilnahme. Die in Wales geborene Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (54) schrieb bei Instagram zu einem Bild von Kate: "Wales und die Welt stehen an Ihrer Seite. HRH Princess of Wales. Nur Liebe für Sie."

US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65) zeigt ebenfalls ihre Unterstützung bei Instagram und machte ihrem Ärger über die Berichterstattung in den vergangenen Wochen Luft: "Können wir bitte einfach mit dieser schwachsinnigen Verschwörungstheorie aufhören? Es handelt sich um einen Menschen mit kleinen Kindern, der offensichtlich ein gesundheitliches Problem hat. Das ist eine private Angelegenheit. […] Das ist ein echter Tiefpunkt in unserer Gesellschaft, wo es doch so viele wichtige Themen gibt, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und nun hat uns Prinzessin Kate über ihren Gesundheitszustand informiert, und wir sollten ihr und ihrer Familie nichts als unsere besten Wünsche übermitteln."

Tom Hanks' (67) Ehefrau Rita Wilson (67), die 2015 bekannt gegeben hatte, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war, pflichtete Jamie Lee Curtis bei und betonte in einem Instagram-Post: "Die Prinzessin von Wales hat mutig bekannt gegeben, dass sie Krebs hat. Sie hat ein Recht darauf, ihre Gesundheit geheim zu halten. Das haben wir alle. Oder sollten es zumindest. Man muss viel darüber nachdenken, ob man seine Diagnose preisgeben will oder nicht."

Wilson hoffe, dass sich Kate nicht unter Druck gesetzt gefühlt habe, es der Welt mitzuteilen, "aber ich bin mir sicher, dass ihre Ankündigung Frauen auf der ganzen Welt helfen wird, die vielleicht selbst eine Krebsbehandlung durchlaufen. Ihre Botschaft 'Du bist nicht allein' ist wahr. Ich bete, dass sie die Unterstützung aller spürt, die ihr das Beste wünschen und wollen, dass sie so bald wie möglich wieder gesund wird."

Auch unter dem Post von Prinzessin Kate sammelten sich ermutigende Botschaften und Genesungswünsche. "Liebe und Gebete an Sie und Ihre Familie", schrieb Ivanka Trump (42). "Eine Säule der Anmut und Stärke. Ich sende meine Liebe", kommentierte Gwyneth Paltrow (51). "Wir lieben Sie", schrieb Lilly Becker (47) und fügte das Hashtag #QueenKate an.