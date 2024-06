Mit derselben Darstellerin Nach langer Pause: Dreh zu Madonna-Biopic soll bald starten

SpotOn News | 03.06.2024, 18:16 Uhr

Vor über einem Jahr wurde Madonnas Film über ihr Leben auf Eis gelegt. Doch nun kommt wieder Leben in das Projekt. Das Drehbuch soll bald stehen, die bereits verpflichtete Hauptdarstellerin ist noch an Bord.

Lange nichts mehr gehört vom Madonna-Biopic. 2020 wurde erstmals bekannt, dass die 65-Jährige einen Film über ihr Leben produzieren will – mit ihr selbst als Regisseurin. Die Suche nach einer Hauptdarstellerin zog sich lange hin. 2022 stieg dann weißer Rauch auf: Julia Garner (30) soll die Queen of Pop verkörpern. Doch im Januar 2023 wurde das Projekt zunächst komplett auf Eis gelegt. Madonna kündigte stattdessen eine Tour an, die sie durch 35 Städte führte.

Nun kommt allerdings wieder Bewegung in die Sache. Wie "The Sun" berichtet, will Madonna zeitnah ihre filmische Autobiografie angehen. Schließlich ist ihre Welttournee gerade mit Erfolg zu Ende gegangen.

Innerhalb der nächsten zwölf Monate sollen die Dreharbeiten beginnen. Bis zum Sommer dieses Jahres soll laut der britischen Zeitung das Drehbuch stehen. Diablo Cody (45) sollte ursprünglich das Skript verfassen, die Oscar-Gewinnerin ("Juno") stieg aber aus.

Julia Garner: Das ist die Madonna-Darstellerin

Die Hauptdarstellerin ist aber noch die alte: Julia Garner soll weiter an Bord sein. Laut "The Sun" hat sie während der Pause ein intensives Training in Sachen Singen und Tanzen absolviert. Schon der Casting-Prozess war angeblich hart. Die Kandidatinnen haben angeblich elf Stunden lang vor Madonna vorgespielt und -gesungen.

Julia Garner setzte sich dabei gegen Sängerinnen wie Bebe Rexha (34) und Sky Ferreira (31) durch – obwohl sie keine musikalische Erfahrung mitbringt. Auch Stars wie Florence Pugh (28, "Dune", "Oppenheimer") und Sydney Sweeney (26, "Euphoria") gingen leer aus.

Bekannt wurde Julia Garner vor allem mit der erfolgreichen Netflix-Serie "Ozark". In der ebenfalls bei Netflix ausgestrahlten Serie "Inventing Anna" verkörperte sie die Betrügerin Anna Sorokin.