Stars Nach mehr als drei Jahren ohne Alkohol: Tom Holland fühlt sich wie ein neuer Mensch

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 09:00 Uhr

Tom Holland sagt, dass sich dreieinhalb Jahre Abstinenz wie eine „völlig neue Identität“ anfühlen.

Der 29-jährige Schauspieler hörte 2022 mit dem Trinken auf, nachdem er sich mit dem „Dry January“ schwergetan hatte, und hat sich nun dazu geäußert, seit weit über drei Jahren abstinent zu sein. Holland sagte gegenüber dem Magazin ‚Esquire‘: „Es fühlt sich großartig an. Fast ein bisschen wie eine völlig neue Identität.“

Der Spider-Man-Star hat seitdem seine eigene alkoholfreie Biermarke Bero auf den Markt gebracht und betont, dass das Unternehmen „wirklich gut läuft“. „Ich bin wirklich stolz darauf. Jeden Tag machen wir große Schritte in die richtige Richtung und wir wachsen jeden Tag – wir denken über neue Wege zur Innovation nach und entwickeln neue Ideen für Produkte. Wir haben einige spannende Dinge in der Entwicklung für den Winter dieses Jahres und den Sommer nächsten Jahres, auf die ich mich sehr freue“, so der Darsteller.

Anfang dieses Jahres sprach Holland mit ‚Men’s Health‘ über seine Abstinenz, als er sein dreijähriges Jubiläum feierte. Er erinnert sich: „[Mein Anwalt] gab mir einen wirklich eindringlichen Ratschlag, der mir geholfen hat, alles durchzustehen, nämlich: ‚Du wirst am nächsten Tag nie bereuen, keinen Alkohol getrunken zu haben.‘ Dieser Ratschlag hat mich wirklich überzeugt, denn mein Problem war, dass ich einen Drink nehmen konnte und es mir gut ging, aber dann ging ich einfach zu weit.“

Im Januar 2022 legte er zunächst eine einmonatige Pause vom Alkohol ein, was für ihn ein Weckruf war, da er merkte, wie schwer es ihm fiel. Holland versuchte es dann mit einem zweiten und dritten Monat und schließlich mit einem halben Jahr. Er sagte: „Ich bin ziemlich willensstark. Wenn ich mich entschließe, etwas zu tun, dann tue ich es auch wirklich.“