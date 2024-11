"Baby2Baby"-Gala Nach Royal-Lunch: Heidi Klum feiert mit Topstars in Los Angeles

Heidi Klum bei der "Baby2Baby"-Gala. (hub/spot)

SpotOn News | 10.11.2024, 12:01 Uhr

Gerade zurück von ihrem Treffen mit Prinz William in Südafrika, zeigt sich Heidi Klum auf dem roten Teppich in Los Angeles.

Mittagessen mit dem britischen Thronfolger Prinz William (42) in Kapstadt und kurz darauf Party mit Hollywoods Topstars: Heidi Klum (51) hat sich am Samstagabend (9. November) bei der "Baby2Baby"-Gala auf dem roten Teppich gezeigt. Charlize Theron (49), Jessica Alba (43) oder Katy Perry (40) gehörten ebenfalls zu den zahlreichen Promis auf dem Event in Los Angeles.

Heidi Klum in weiß-blauer Robe auf dem roten Teppich

Heidi Klum wählte für die starbesetzte Veranstaltung ein enganliegendes, weißes Kleid mit leuchtend blauem Blumenmuster, das bis auf den Boden reichte. Das schulterfreie Outfit von Monique Lhuillier mit herzförmigem Ausschnitt wurde an der Seite von einer Schleife verziert, die in eine bodenlange Schleppe überging. Dazu trug die 51-Jährige silberne, offene Pumps. Leuchtend roter Lippenstift und dunkles Augen-Make-up sorgten für weiteren Glamour. Ihre Haare hatte Klum zu großen Wellen frisiert.

Auch auf Instagram gab Heidi Klum Einblicke in die Veranstaltung. Bei der "Baby2Baby"-Gala wird Geld gesammelt, um in Armut lebenden Kindern etwa mit Windeln und Kleidung zu helfen.

Auftritt mit Prinz William in Südafrika

Zuvor war Heidi Klum in Südafrika ebenfalls für einen guten Zweck unterwegs. Sie gehörte am 6. November in Kapstadt bei der Verleihung des Earthshot-Preises, den Prinz William ins Leben gerufen hat, zu den Prominenten, die den glücklichen Gewinnern des Awards für nachhaltige Erfindungen die Preise übergaben.

Zum Abschluss des Südafrika-Aufenthalts hat sich Prinz William am Tag danach noch mit Heidi Klum sowie Winnie Harlow (30) und Billie Porter (55) zum Mittagessen in Kapstadt getroffen. Der Royal und seine prominenten Gäste waren bei der nachhaltigen Fischerei Abalobi zu Besuch, die 2023 zu den Finalisten des Earthshot Prizes gehörte. Es gab Meeresfrüchte und traditionelles südafrikanisches Barbecue.