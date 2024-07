Einblicke von Sandy Meyer-Wölden Nach Scheidung von Amira Pocher: Spielt Oliver Pocher nur eine Rolle?

Mit Alessandra Meyer-Wölden verbindet Oliver Pocher trotz ihres Scheidungskrieges vor zehn Jahren mehr als nur ihre drei Kinder. (rho/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 22:16 Uhr

Mit Alessandra Meyer-Wölden war Oliver Pocher vier Jahre lang verheiratet. Nach der Scheidung von Amira Pocher spricht sie über den großherzigen Mann, der sich ihrer Erfahrung nach hinter den Witzen verbirgt.

Feierabendgestaltung mit Schlagkraft: Nur ein Jahr nach Bekanntwerden ihrer Trennung wurden Amira (31) und Oliver Pocher (46) am Montag (29. Juli) vor dem Familiengericht in Köln offiziell geschieden. Ein Termin, der aufwühlt: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös bin. Ich weiß, dass es eine emotionale Talfahrt wird", sagte Visagistin Amira kurz vorher in ihrem Podcast "Liebes Leben".

Doch der Comedian besuchte nach dem Gerichtstermin "zur Feier des Tages" ein Rammstein-Konzert und riss auf seinem Instagram-Account Witze. Jetzt spricht seine Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) und deutet an: Ist das alles nur Fassade?

Die Tochter von Boris Beckers (56) Ex-Tennismanager Axel Meyer-Wölden (1941-1997), mit der Pocher von 2010 bis 2014 verheiratet war, erzählt Barbara Schöneberger (50) in deren Podcast "Mit den Waffeln einer Frau": "Das Außen, was er darstellt, ist nicht das, was im Innen passiert. Er hat wirklich das allergrößte Herz und er ist eine ganze treue Seele".

"Es ist ein Schutzschild nach außen, der Lustige zu sein"

Auf Berufskomiker Oliver Pocher könne sich die Wahl-Amerikanerin blind verlassen: "Egal durch welchen Sturm wir gegangen sind – und wir haben uns wirklich bekämpft – wusste ich, wenn die Kacke am Dampfen ist, kann ich ihn anrufen und er ist da." Der fünffache Vater sei in Wahrheit ein sensibler Kerl, lässt sie mit folgenden Worten vermuten: "Es ist oft ein Schutzschild nach außen, der Lustige zu sein".

Blitzscheidung ohne Zugewinngemeinschaft

Nachdem Amira Pocher in der Öffentlichkeit ihren neuen Freund, Moderator Christian Düren (34), präsentiert hatte, schien die Scheidung unausweichlich. 2021 erklärten sie und Oliver Pocher in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" bereits, dass sie sich auf eine Gütertrennung geeinigt und gegen eine Zugewinngemeinschaft entschieden hätten. Der Comedian forderte nur, dass Amira wieder ihren Mädchennamen Aly annehmen soll.

"Reine Schikane"

Kurz nach Bekanntwerden der Trennung nach vier Ehejahren und zwei Kindern im August 2023 führte Oliver Pocher ihren gemeinsamen Podcast mit Ex-Frau Meyer-Wölden bekanntermaßen unter dem Titel "Die Pochers! Frisch recycelt" weiter. Amira Pocher hat das als "reine Schikane" empfunden, erklärte sie am 30. Juli in der neuen Ausgabe ihres Podcasts "Liebes Leben". "Das hat mich damals wirklich echt krass enttäuscht", weil Sandy aus ihrer Sicht "immer eine Freundin war, für die ich immer da war, Tag und Nacht".