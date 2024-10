Aus Respekt vor den Angehörigen Nach Tod von Liam Payne: Seine neue Single wird kurzfristig verschoben

Vor seinem Tod arbeitete Liam Payne an der Single "Do No Wrong". (eyn/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 10:53 Uhr

Liam Payne arbeitete vor seinem Tod mit Sam Pounds an der Single "Do No Wrong". Pounds wollte das Lied ursprünglich am 1. November veröffentlichen, hat sich jetzt jedoch umentschieden.

Die posthume Single "Do No Wrong" von Liam Payne (1993-2024) wird nun doch nicht am 1. November veröffentlicht. Songwriter und Musikproduzent Sam Pounds, der mit Payne vor dessen Tod an dem Song gearbeitet hatte, verschiebt den Release auf unbestimmte Zeit nach hinten. "Heute entscheide ich mich, 'Do No Wrong' zurückzuhalten", schrieb er auf X (vormals Twitter). Stattdessen sollen nun Paynes Familienmitglieder über das Veröffentlichungsdatum entscheiden.

Today I’m deciding to hold “ Do No Wrong” and leave those liberties up to all family members. I want all proceeds go to a charity of their choosing (or however they desire). Even though we all love the song it’s not the time yet. We are all still mourning the passing of Liam and… — Sam Pounds (@iamsampounds) October 29, 2024

"Auch wenn wir alle das Lied lieben, ist es noch nicht an der Zeit. Wir alle trauern immer noch um Liam, und ich möchte, dass die Familie in Frieden und im Gebet trauert. Wir werden alle warten", begründete der Grammy-Gewinner seine Entscheidung. Die Erlöse des Songs sollen an eine von Paynes Familie ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation gehen.

Song soll "Segen für die Welt" sein

Sam Pounds' Rückzug erfolgt nur einen Tag nach der Ankündigung des Songs. Am 28. Oktober hatte er auf seinen sozialen Medien berichtet, zuletzt mit Payne im Studio gestanden und diverse Musik aufgenommen zu haben. Ein Resultat davon sei "Do No Wrong", dessen Cover er auch gleich teilte. Darauf ist ein Engel und ein gebrochenes Herz zu sehen. Ursprünglich habe sich Payne Chris Brown (35) als Partner bei dem Song gewünscht, dieser sei jetzt allerdings nicht darauf zu hören.

In dem inzwischen gelöschten Post schrieb Pounds, er "bete, dass dies ein Segen für die Welt sein wird, wie Liam es sich immer erträumt hat. Ich bete, dass Engel euch alle jeden Tag trösten werden, während ihr zuhört." Das Lied solle "die negativen Echos in den Schatten stellen". Die Ankündigung wurde jedoch mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Zahlreiche Fans unterstellten dem Musiker Profitgier und Pietätlosigkeit, weil er Paynes Tod direkt zu Geld machen wolle.

Liam Payne war am 16. Oktober aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Zuletzt hatte der Sänger, der 2010 mit der Boygroup One Direction berühmt geworden war, im März 2024 die Single "Teardrops" veröffentlicht. Sie stammt von seinem geplanten zweiten Soloalbum.