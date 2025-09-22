Stars Nach Trennung: Pietro Lombardi zieht vorübergehend bei Oliver Pocher ein

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 18:00 Uhr

Der Sänger hat nach seinem Split kurzerhand Unterschlupf bei dem Komiker gefunden.

Pietro Lombardi ist nach der Trennung vorübergehend bei Oliver Pocher eingezogen.

Nachdem sich der ‚Phänomenal‘-Interpret und seine Verlobte Laura Maria Rypa Mitte August getrennt haben, hat sich der DSDS-Star jetzt einen besonderen Rückzugsraum gesucht. Laut ‚Bild‘-Berichten hat Pietro vorübergehend bei seinem guten Bekannten Oliver Pocher in Köln Unterschlupf gefunden. Derzeit wohne Pietro in dem Haus, in dem zuvor Alessandra Meyer-Wölden gelebt hatte – jedoch nur als vorübergehende Lösung, wie Lombardi gegenüber den Medien bestätigte: „Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang.“ Freundschaft stand bei dieser Wohnvariante im Zentrum: Lombardi und Pocher kennen sich bereits seit Jahren und schätzen einander auch privat. Das Angebot hat Pietro in einer schwierigen Phase offensichtlich gutgetan.

Laura Maria Rypa lebt derweil mit ihren zwei Söhnen bei ihren Eltern, bis das neue Haus, das ursprünglich als gemeinsames Eigenheim für die gesamte Familie Lombardi gedacht war, bezugsfertig ist. Die Wohnsituation spiegelt – so scheint es – Pietros momentanes Bedürfnis wider, Abstand von seiner Ex zu gewinnen und zu sich selbst zurückzufinden, während er das, was er bisher aufgebaut hat, neu ordnet. Unterstützung erhält er dabei von seinem langjährigen Freund Pocher.