Stars Nach Trennung von Laura: Pietro Lombardi teilt emotionalen Instagram-Post

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2025, 13:01 Uhr

Der Sänger äußert sich mit deutlichen Worten zu seiner Familie.

Pietro Lombardi veröffentlicht bewegende Worte auf seinem Instagram-Account.

Vor wenigen Wochen scheiterte die Beziehung des Sängers mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa. Das Paar hat zusammen die Söhne Leano (2) und Amelio (1) und wollte eigentlich dieses Jahr heiraten. „Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen“, erklärte die Influencerin in einem Statement.

Pietro hat sich bisher mit Aussagen über sein Privatleben zurückgehalten. Nun berührt er mit einem emotionalen Post. Der Ex-DSDS-Star postete ein Foto, das ihn in einer innigen Umarmung mit seinem ältesten Sohn Alessio (10) zeigt, der aus seiner Ehe mit Sarah Engels stammt. Aufgenommen wurde das Bild offenbar in der Arena Düsseldorf. Dort trat am Freitagabend (5. September) der britische Popstar Ed Sheeran auf. „Egal was kommt, ihr drei könnt immer auf Papa zählen“, schrieb Pietro zu dem Schnappschuss. Seine bewegende Aussage betonte er mit einem roten Herz-Emoji.

Die Fans reagierten begeistert und hinterließen zahlreiche positive Kommentare. „Du bist ein toller Papa! Schönes Foto“, „Momente, die euch immer bleiben“ und „Genieße einfach die Zeit mit deinen Jungs, egal was kommt“ ist unter anderem zu lesen.

Auf Instagram hatte Pietro kürzlich deutlich auf die Frage eines Fans reagiert. Dieser wollte wissen, ob der 33-Jährige Interesse an anderen Frauen habe. Daraufhin stellte er klar: „Nein. Wenn mich eine Sache gerade nicht interessiert, sind es irgendwelche anderen Frauen.“ Der Musiker betonte: „Weder Treffen noch schreiben noch sonst was. Wird es bei mir nicht geben. 100 Prozent was zählt, ist die Familie.“