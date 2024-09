Mit Film "Maria" auf Promotour Nach Venedig: Angelina Jolie begeistert bei Filmfestival in Colorado

Angelina Jolie (li.) mit Naomi Watts in Colorado. (jom/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 12:10 Uhr

Angelina Jolie ist weiter auf Promotour für ihren Film "Maria". Nachdem sie die Filmfestspiele in Venedig am Donnerstag besucht hatte, stand nun die Nordamerika-Premiere des Films beim Telluride Film Festival an. In Venedig sorgte an diesem Wochenende dafür ihr Ex-Mann für Aufsehen.

Angelina Jolie (49) hat nach ihrem bewegenden Auftritt in Venedig einen weiteren Promo-Termin für ihren Film "Maria" gemeistert. Am Samstag (31. August) zeigte sie sich beim Telluride Film Festival in Colorado, wo der Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín (48) nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig nun auch seine Nordamerika-Premiere feierte.

Jolie, die mit der Hauptrolle der Opernsängerin Maria Callas (1923-1977) laut "Hollywood Reporter" "auf der Jagd nach einem zweiten Oscar" ist, erschien in einem eleganten grauen Kleid mit weiten Ärmeln und kombinierte dazu braune spitze Pumps sowie eine schwarze Statement-Sonnenbrille. Bei der Premiere posierte sie mit anderen Promis wie Naomi Watts (55) oder Martha Stewart (83).

Aufeinandertreffen vermieden

In Venedig hatte Jolie am vergangenen Donnerstag das Biopic vorgestellt. Wie "People" berichtete, zeigte sie sich dort ungewohnt emotional: Nach achtminütigen Standing Ovations für ihre Darstellung der Opernsängerin hatte Jolie Tränen in den Augen. Während des Applauses am Ende des Films wischte sie sich die Tränen weg und umarmte unter anderem Regisseur Pablo Larraín. Die Schauspielerin soll nach der Premiere direkt weitergereist sein – und umging damit eine unangenehme Reunion mit ihrem Ex-Mann.

Brad Pitt (60) kam offenbar am Samstag in Venedig an, Schnappschüsse zeigten ihn dort mit seiner Freundin Ines de Ramon (31). Am Sonntagabend (1. September) besuchte der Schauspieler dann zusammen mit seiner Partnerin die Premiere seines neuen Films "Wolfs". Augenscheinlich bestens gelaunt posierte das Paar gemeinsam mit George Clooney (63), der ebenfalls in dem Streifen zu sehen ist, und dessen Ehefrau Amal Clooney (46) für die Fotografen. Für Brad Pitt und Ines de Ramon, die inzwischen seit rund zwei Jahren zusammen sein sollen, war es der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich.

Angelina Jolie und Brad Pitt hatten 2014 geheiratet und sind schon seit Jahren getrennt. Sie reichte im September 2016 die Scheidung ein, seither tobt ein Rosenkrieg. Ein Richter hat das ehemalige Paar 2019 für rechtlich ledig erklärt, doch noch heute gibt es Medienberichten zufolge Streitigkeiten in den Scheidungsverhandlungen. Das ehemalige Schauspielerpaar hat sechs gemeinsame Kinder: Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20), Maddox (23) und die Zwillinge Knox und Vivienne (16).