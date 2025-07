Stars Nach viralem Kiss Cam-Vorfall: Gwyneth Paltrow als ‚temporäre‘ Sprecherin für Astronomer engagiert

Gwyneth Paltrow - East Hampton City - July 18th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2025, 12:00 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin ist in einem neuen Werbespot für Astronomer zu sehen – zwei Wochen, nachdem der verheiratete CEO des Unternehmens bei einem Coldplay-Konzert mit seiner HR-Managerin erwischt wurde.

Gwyneth Paltrow ist das Gesicht einer neuen Werbekampagne für Astronomer.

Fast zwei Wochen, nachdem der verheiratete CEO des Tech-Unternehmens, Andy Byron, bei einem Coldplay-Konzert dabei gefilmt wurde, wie er mit seiner HR-Managerin Kristin Cabot kuschelte, wurde Gwyneth als „temporäre“ Sprecherin für Astronomer engagiert.

Die Schauspielerin – die von 2003 bis 2016 mit Coldplay-Frontmann Chris Martin verheiratet war – trat in einem kurzen Video auf den Social-Media-Kanälen von Astronomer auf und sprach über die Stärken des Unternehmens. „Ich wurde für eine sehr begrenzte Zeit engagiert, um im Namen der über 300 Mitarbeitenden bei Astronomer zu sprechen“, erklärte sie. „In den letzten Tagen gab es viele Fragen an Astronomer – und ich wurde gebeten, die häufigste zu beantworten.“

Die erste Frage erschien dann eingeblendet auf dem Bildschirm: „OMG! Was zum Teufel…?“ Doch Gwyneth wich der Frage geschickt aus und sagte stattdessen: „Ja, Astronomer ist der beste Ort, um Apache Airflow zu betreiben – und zwar auf skalierbare Weise, um Daten-, ML- und KI-Pipelines zu verwalten. Wir freuen uns riesig, dass sich so viele Menschen plötzlich für automatisierte Daten-Workflows interessieren.“

Als Nächstes erschien die Frage: „Wie kommt euer Social-Media-Team klar…?“ Bevor die Frage beendet wurde, sprach die Oscar-Preisträgerin weiter: „Wir kehren jetzt zu dem zurück, was wir am besten können: bahnbrechende Ergebnisse für unsere Kunden liefern. Vielen Dank für Ihr Interesse an Astronomer.“