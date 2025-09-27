Stars Nach Wortgefecht: Travis Kelce beteuert, dass er Kansas City Chiefs-Coach ‚liebt‘

Bang Showbiz | 27.09.2025, 10:41 Uhr

Der NFL-Star stellt sich nach dem hitzigen Wortgefecht hinter seinen Football-Coach.

Travis Kelce genießt es eigenen Aussagen zufolge, vom Kansas City Chiefs-Headcoach Andy Reid gefordert zu werden.

Der NFL-Star stand kürzlich in der Kritik, nachdem es während eines Spiels zu einer Auseinandersetzung mit Reid gekommen war. Doch Travis betont, dass es zwischen ihnen keine bleibenden Probleme gebe. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Kansas City Star‘ beteuerte er: „Ich liebe diesen Typen, Mann. Nichts außerhalb dieses Gebäudes wird dafür sorgen, dass ich mich anders fühle. Wir wissen genau um die Absichten des anderen.“

Travis deutete an, dass Coach Reid ihn während der Spiele bewusst „herausfordert“, um sicherzustellen, dass er seine Bestleistung bringt. Der Sportler – der mit Popsängerin Taylor Swift verlobt ist – glaubt sogar, dass Reids Vorgehen ihm geholfen habe, sein eigenes Spiel „auf ein neues Level“ zu bringen. Er erklärte: „Ich denke, das, was Coach Reid am besten macht, ist, dass er die Jungs herausfordert, ihr Bestes zu geben – und genau das liebe ich an ihm.“

Anfang des Jahres hatte Travis erklärt, dass er in der NFL noch „eine Menge zu beweisen“ hat. Zwar habe er nach der Niederlage im Super Bowl 2025 kurzzeitig mit dem Gedanken an Rücktritt gespielt, doch seine Motivation und sein Ehrgeiz seien ungebrochen. „Es war für mich keine besonders schwere [Entscheidung]“, sagte er gegenüber Reportern. „Ich weiß, dass ich älter werde, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich noch viel in dieser Liga beweisen kann. Die Entscheidung fiel mir wirklich nicht schwer.“

Die Niederlage im Super Bowl habe den 35-Jährigen zwar sehr mitgenommen, doch an seiner Leidenschaft für den Sport sei nicht zu rütteln. „Ich liebe Football. Ich glaube nicht, dass ich wirklich viel darüber nachgedacht habe. Meine Freunde und Familie und das Team sowie die Frauen und Männer in diesem Gebäude – ich liebe es, jeden Tag zur Arbeit zu kommen“, betonte Travis.