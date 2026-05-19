Film Naomi Ackie: So findet sie Zugang zu ihren Rollen

Naomi Ackie - August 2025 - Famous - The Thursday Murder Club UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 09:00 Uhr

Naomi Ackie arbeitet gerne mit Filmemachern zusammen, die „große Ideen“ haben.

Die neueste Kino-Rolle der 34-jährigen Schauspielerin ist in Boots Rileys Krimikomödie ‚I Love Boosters‘, und sie war von dem besonderen „Konzept“ des Films begeistert, in dem eine Bande von Ladendieben es auf die skrupellose Modechefin Christie Smith (Demi Moore) abgesehen hat.

In einem Interview mit dem ‚Empire‘-Magazin sagte Ackie: „Die Sache ist die: Ich liebe es, über große Ideen zu sprechen. Ich komme aus einer Familie, in der wir am Esstisch immer über Philosophie, Politik, Religion, Glauben und die Welt sprechen. Das fühlt sich für mich wie ein ganz natürlicher Teil meiner Art zu kommunizieren an.“

Im Hinblick auf neue Projekte erklärte die Schauspielerin weiter, dass ihr große, klar definierte Konzepte dabei helfen würden, sich gezielt auf die Darstellung ihrer Figur zu konzentrieren. Wenn ihr eine vollständig ausgearbeitete Welt präsentiert werde und ihre konkrete Aufgabe darin bestehe, diese mitzugestalten, falle ihr die Arbeit deutlich leichter, als wenn sie innerhalb einer Geschichte nahezu unbegrenzte Möglichkeiten habe, eine Figur selbst zu formen. Besonders dann, wenn eine Welt einer klaren Botschaft folge und diese Botschaft wichtiger sei als die einzelne Figur, wisse sie genau, wie sie ihre Rolle anlegen und interpretieren müsse.

Ackie spielt die Rolle der Sade in ‚I Love Boosters‘ und empfindet ihre Figur als erdende Kraft in dem Film, der Ende dieser Woche in die Kinos kommt. Die ‚Mickey 17‘-Darstellerin sagte: „Sade ist die erdende Kraft. (Keke Palmers) Corvette ist eine große Träumerin, und wir brauchen große Träumer in der Welt. So wie ich selbst, als ich jünger war.“