Film Naomi Ackie: Rolle in ‚To Make Ends Meat‘

Naomi Ackie - August 2025 - Famous - The Thursday Murder Club UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 14:00 Uhr

Naomi Ackie wird in ‚To Make Ends Meat‘ zu sehen sein.

Die 34-jährige Schauspielerin verstärkt laut ‚Deadline‘ die Besetzung des zweiten Spielfilms der Drehbuchautorin und Regisseurin Luna Carmoon an der Seite von Alison Oliver, Eanna Hardwicke und Armande Boulanger. ‚To Make Ends Meat‘ handelt von drei Frauen, die alle bei verabscheuungswürdigen Männern, ihrer Vergangenheit und einander in der Schuld stehen, während sie versuchen, in der einzigen Sprache zu überleben, die diese Männer zu verstehen scheinen – Konsum und Gewalt.

Carmoon sagte in einer Erklärung: „Dieser Film entspringt dem Innersten meiner Seele, aus all den Dingen, dem Teer und der Familie. Von den Erfahrungen meiner Großmutter in Newington Lodge über meine Mutter Toni und die Putzhäuser, in die sie mich mitnahm, wo dunklere Dinge schwebten, bis hin zu Teddybären und Hühnerfarmen. So vieles in meiner Familie und unseren Erinnerungen reicht tiefer, als man denkt. Ich kann mir keinen passenderen Zeitpunkt als jetzt vorstellen, um zu malen, zu nähen und zu weben, um es auf die Leinwand zu bringen; es ist meine Wut, die dies befeuert hat.“ Sie fügte hinzu: „Die Strapazen, eine Frau zu sein, und wie man vom System, von Männern, Frauen und dann von Schulden verschlungen wird, in die wir uns manchmal selbst hineinschreiben, weil wir glauben, dass wir es so verdienen. Dies wurde mit meinem ganzen Blut geschaffen, im übertragenen Sinne und ja, physisch mit meinem ganzen Selbst. Ich hoffe, ich weiß, dass es zerreißen, zersplittern und zu uns allen weinen wird, wenn es zusammengenäht ist.“

Carmoons Regiedebüt ‚Hoard‘ feierte 2023 bei der Venice Critics Week unter großem Beifall Premiere und wurde 2025 bei den BAFTA Film Awards für den Preis für das herausragende britische Debüt nominiert.