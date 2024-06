Stars Naomi Watts: Zweite Hochzeit mit Billy Crudup

Naomi Watts and Billy Crudup Instagram 10.06.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2024, 14:03 Uhr

Das Paar hat am Wochenende in Mexiko zum zweiten Mal geheiratet.

Naomi Watts und Billy Crudup haben sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben.

Bereits vor einem Jahr hatte sich das Paar in einem New Yorker Standesamt trauen lassen. Am vergangenen Wochenende heirateten Naomi und Billy ein zweites Mal in Mexiko. Die Schauspielerin wurde von ihren zwei Kindern Sasha (16) und Kai (15), die aus ihrer früheren Beziehung zu Liev Schreiber stammen, begleitet. Neben den Angehörigen des Brautpaares waren außerdem auch einige prominente Gäste wie beispielsweise Schauspieler Justin Theroux und seine Freundin Nicole Brydon Bloom anwesend.

Über ihre ursprüngliche Vermählung verriet Naomi schon vor längerer Zeit, dass es sich um eine relativ spontane Idee gehandelt habe, da sie und Billy unbedingt „möglichst schnell“ heiraten wollten. Damals sagte sie während eines Auftritts in der Talkshow ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘: „Es ist einfach so passiert. Wir wussten, dass wir es machen wollten, wir wollten es unbedingt und möglichst schnell. Es ist eine effiziente Art, es zu tun.“ Über ihre Eheschließung im Standesamt verriet Naomi weiter: „Es war wirklich schön. Es war ein typischer Tag in New York. Man traf alle möglichen Leute, einige waren total schick angezogen, andere liefen schnell herein und wieder heraus. Es war sehr besonders und erinnerungswürdig.“