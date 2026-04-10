Musik NASA veröffentlicht offizielle Artemis-II-Weck-Playlist mit Queen und David Bowie

David Bowie - BRIT Awards 1999 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 11:30 Uhr

NASA veröffentlicht die offizielle Artemis-II-Weck-Playlist mit Queen und David Bowie.

NASA hat die offizielle Weck-Playlist der Artemis-II-Crew veröffentlicht – darunter Songs von Queen und David Bowie.

Die vier Astronauten – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen – starteten ihre zehntägige Mission am 1. April. Sie reisen zum Mond und zurück – das erste Mal seit über 50 Jahren, dass Menschen dieses Vorhaben wieder versuchen. Flugkontrolleure spielen ihnen täglich verschiedene Songs zum Aufwachen vor. Bereits am Wochenende wurde bekannt, dass Chappell Roans Hit ‚Pink Pony Club‘ enthalten ist. Nun hat die NASA die vollständige Playlist veröffentlicht. Auf Instagram schrieb die Raumfahrtbehörde: „Ihr habt danach gefragt – hier ist sie: die offizielle Artemis-II-Weck-Playlist. Jeder Song wurde von der Mond-Crew ausgewählt und setzt eine Tradition fort, die vor mehr als 50 Jahren begann. Bleibt dran, um zu erfahren, welche Songs sie als Nächstes auswählen.“

Die Playlist beginnt mit ‚Sleepyhead‘ von Young and Sick, gefolgt von ‚Green Light‘ von John Legend und André 3000. Danach folgt ‚In A Daydream‘ von der Freddy Jones Band, bevor ‚Pink Pony Club‘ übernimmt. Weitere Songs sind unter anderem ‚Working Class Hero (Work)‘ von CeeLo Green, ‚Good Morning‘ von Mandissa und TobyMac sowie ‚Tokyo Drifting‘ von Glass Animals und Denzel Curry. Abgerundet wird die Playlist durch ‚Under Pressure‘ von Queen und David Bowie sowie ‚Lonesome Drifter‘ von Charley Crockett.

Glass Animals kommentierten: „Das ist das Coolste, was mir in meinem Leben je passiert ist.“ Young and Sick schrieb: „Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf!! Mein Leben wird nie wieder dasselbe sein.“ Denzel Curry scherzte, er sei nun „der erste Rapper, der im Weltraum gespielt wurde“ und fügte hinzu: „Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter.“ Die Crew hatte zuvor darüber gewitzelt, dass sie zeitweise das Signal verloren, sodass ‚Pink Pony Club‘ vor dem Refrain abbrach. Kommandant Reid Wiseman sagte scherzhaft: „Wir haben alle sehnsüchtig auf den Refrain gewartet.“ Der Capsule Communicator der NASA versprach daraufhin, dass sie es „beim nächsten Mal noch einmal versuchen“ würden.