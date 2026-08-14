Stars Natalie Imbruglia war nach ihrem Umzug nach Großbritannien ‚pleite‘

Natalie Imbruglia - Mighty Hoopla 2022 - Performance - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 10:00 Uhr

Natalie Imbruglia war nach ihrem Umzug nach Großbritannien zeitweise ohne Geld.

Die heute 51-Jährige wurde als Darstellerin in der australischen Seifenoper ‚Neighbours‘ bekannt. Nach ihrem Ausstieg und dem Umzug nach Großbritannien geriet ihre Karriere jedoch ins Stocken: Schauspielangebote blieben aus, während sie gleichzeitig versuchte, sich als Sängerin zu etablieren. Im Podcast ‚Big Again‘ von Davina McCall erzählte Imbruglia, dass sie damals Demos aufnahm, um den Einstieg ins Musikgeschäft zu schaffen. Der Durchbruch ließ allerdings auf sich warten. Schließlich war ihr Geld aufgebraucht und sie wohnte im Keller eines Freundes. „Ich ging nach England, und dort bekam ich keine Arbeitserlaubnis als Schauspielerin. Gleichzeitig wurde damals sehr darauf geachtet, dass ‚Neighbours‘-Stars nicht die Rollen englischer Schauspieler übernahmen. Das war eine schwierige Zeit, weil mir das Geld ausging“, schilderte sie.

Zunächst hatte sie noch von ihrer Bekanntheit profitiert. „Ein paar Jahre lang war ich durch ‚Neighbours‘ sehr berühmt, trat bei Veranstaltungen auf, ging in Clubs, gab Autogramme und bekam einfach dicke Geldbündel in Umschlägen. So habe ich gelebt“, erinnerte sich die Sängerin. Dass plötzlich nicht mehr alles von allein lief, habe sie zunächst überfordert. „Es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir nicht alles in den Schoß fiel. Also habe ich einfach gefeiert, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte.“ Im Rückblick räumt Imbruglia ein, damals trotz ihrer finanziell schwierigen Lage unbedacht Geld ausgegeben zu haben. Erst ein Anruf ihres Vaters habe sie wachgerüttelt. Er habe sie gefragt: „Darf ich nur fragen, wann du dir einen Job suchen wirst?“ Ihre Reaktion sei zunächst heftig ausgefallen. „Ich habe ihn angeschrien und mich aufgeregt. Aber es war mir so peinlich, dass er das zu mir gesagt hatte, dass ich danach etwas änderte“, berichtete sie.

Zu dieser Zeit lebte sie im Keller eines Hauses im Londoner Stadtteil Chelsea. „Ich hatte kein Geld und war in Chelsea, in dieser riesigen Villa – aber ich war einfach nur im Keller“, sagte sie. Gleichzeitig habe sie viele Gespräche mit Gott geführt und gehofft, irgendwann wieder Glück zu haben. Auch heute beschäftigt Imbruglia die Frage, wie sie Beruf und Familie miteinander vereinbaren kann. Die ‚Torn‘-Interpretin ist Mutter eines 2019 per künstlicher Befruchtung und mit Spendersamen gezeugten Sohnes namens Max. Gegenüber dem ‚Saturday Guardian‘ sagte sie: „Ich mache mir große Sorgen darüber, wie ich alleinerziehend sein und gleichzeitig arbeiten soll – die Planung hält mich nachts wach!“ Am liebsten würde sie sich deshalb „klonen, damit ich gleichzeitig arbeiten und bei meinem Sohn sein könnte“.