Stars Natalie Portman kritisiert die Oscars

Bang Showbiz | 26.01.2026, 14:00 Uhr

Natalie Portman kritisiert die Oscars wegen der Nichtberücksichtigung von Regisseurinnen.

Natalie Portman hat die Oscars dafür kritisiert, Regisseurinnen zu übergehen.

Die ‚The Gallerist‘-Darstellerin prangerte den Mangel an Repräsentation an, da Frauen ihrer Meinung nach „nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen“. Chloe Zhao ist die einzige Frau auf der Oscar-Shortlist in der Kategorie Beste Regie für ‚Hamnet‘. Dieser Film ist zudem der einzige unter den zehn nominierten Filmen für den Besten Film, der nicht von einem Mann inszeniert wurde. Natalie sagte gegenüber ‚Variety‘: „So viele der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht. Man sieht die Hürden auf jeder Ebene, weil so viele bei den Preisverleihungen nicht berücksichtigt wurden.“

Natalie ist der Ansicht, dass es noch „sehr viel zu tun“ gibt, wenn es um die heutige Filmproduktion geht. Sie erklärte: „Schon die Finanzierung zu bekommen ist schwieriger, der Zugang zu Festivals ist schwieriger. Jeder Schritt auf dem Weg ist schwerer, und dann ist man draußen, es ist großartig – und trotzdem bekommt es nicht die Aufmerksamkeit. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Der neueste Film der 44-jährigen Schauspielerin, ‚The Gallerist‘, wurde von Cathy Yan inszeniert, die sie als „brillante Anführerin“ lobte. Sie sagte: „Sie hat eine sehr spezifische Vision. Die ganze Vorarbeit und ihre präzise Führung ermöglichen erst Spontaneität. Diesen sehr speziellen Ton zu balancieren – satirisch, aber zugleich mit echter Emotion –, was fast unmöglich zu schaffen ist, das wusste sie umzusetzen und uns dorthin zu führen.“ Außerdem überschüttete Natalie ihre Co-Darstellerin Jenna Ortega mit Lob, der sie ein „seltenes“ Talent bescheinigt. Sie schwärmte: „Sie ist eine verdammt großartige Schauspielerin und unglaublich kenntnisreich, was Film angeht.“