Stars Natascha Ochsenknecht: Hoffnung auf den Richtigen

Natascha Ochsenknecht - 27th Leipzig Opera Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2024, 14:46 Uhr

Die Society-Lady ist weiterhin Single. Ein potentieller Partner müsste derweil so einiges mitbringen.

Natascha Ochsenknecht könnte sich eine neue Beziehung durchaus vorstellen.

Die Society-Lady, die von 1993 bis 2012 mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet war und mit ihm die Kinder Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne hat, ist bereits seit einigen Jahren Single. Und obwohl sich Natascha offenbar erst vor kurzem bei Tinder angemeldet hat, ist sie mit ihrem Solodasein eigentlich doch ganz zufrieden. „Man denkt ja immer, ich sei auf der Suche. Ich bin aber total happy, wie das so gerade ist“, erklärte die Matriarchin laut ‚Bunte‘ während der Dreharbeiten zum Feiertagsspecial ‚Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten‘. Ein potentieller Partner müsste laut Natascha für sich selbst einstehen können: „Bevor ich mit einem Mann in die Kiste gehe, muss ich erstmal so ein Vertrauen habe. Er sollte damit klarkommen, dass ich mir nicht ganz so schnell die Butter vom Brot nehmen lasse.“

Eine Vorliebe für bestimmte Männer habe die dreifache Mutter derweil nicht. „Ich habe keinen Typ, er muss einfach Humor haben, er muss familiär und bodenständig sein“, gibt Natascha preis. „Ich brauche jemanden, der witzig ist. Der seine Pizza auch mal alleine zahlen kann. Ich brauche keinen Luxus-Typen.“ Wer Interesse an ihr habe, müsse jedoch selbst aktiv werden. „Ich mache nicht den ersten Schritt. Ich will erobert werden“, stellt sie klar.