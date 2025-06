Stars Jimi Blue Ochsenknecht bleibt in Haft – das war die Skandalrechnung, die Yeliz für ihn bezahlte

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2025, 15:41 Uhr

Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (33) bleibt vorerst in Untersuchungshaft.

Der Sohn von Uwe Ochsenknecht wurde am Mittwoch (25. Juni) nach der Landung am Hamburger Flughafen festgenommen. Der Grund: ein internationaler Haftbefehl wegen Betrugs – ausgestellt von den österreichischen Behörden. Dort wird gegen den 33-Jährigen ermittelt, weil er eine mehrtägige Feier in einem Hotel in Tirol veranstaltet hatte – ohne die dafür fällige Rechnung von rund 14.000 Euro zu begleichen.

Wie die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, wurde bereits ein Auslieferungshaftbefehl gestellt. „Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir im Prinzip für ausgeschlossen“, erklärte Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens der ‚Deutschen Presse-Agentur‘. Das mehrstufige Verfahren laufe schriftlich zwischen Anwaltschaft und Hanseatischem Oberlandesgericht und könne „noch drei bis vier Wochen dauern“. So lange muss Ochsenknecht in Hamburg in Auslieferungshaft bleiben.

Die ausstehende Summe stammt aus dem Jahr 2021, als Ochsenknecht in einem Tiroler Hotel seinen 30. Geburtstag feierte. Trotz mehrerer Mahnungen blieb die Rechnung unbezahlt. Der Hotelier Wilhelm Steindl berichtet, dass ihm allein eine Restaurantrechnung in Höhe von 6.706,20 Euro vorliege – ein Teilbetrag des gesamten Schuldenbergs. „Als Hotel habe ich das im guten Glauben bezahlt, da ich dachte, dass Ochsenknecht das überweist“, so Steindl laut ‚Bild‘. Die Rechnung beinhaltet unter anderem 9 Flaschen Champagner der Marke Roederer Crystal à 395 Euro und 7 Flaschen Dom Pérignon à 275 Euro, dafür aber nur vier Flaschen Mineralwasser.

Besonders pikant ist, wer die ausstehenden 14.000 Euro schließlich beglich: Wie unter anderem ‚Bild‘ und ‚RTL‘ berichten, hat niemand Geringeres als Ochsenknechts Ex-Freundin Yeliz Koc (31) die Zahlung übernommen. Die Mutter seiner Tochter Snow Elanie (3) soll den Betrag vollständig überwiesen haben. Hotelier Wilhelm Steindl sagt zwar, dass das Thema damit „für mich erledigt“ sei, die Innsbrucker Staatsanwaltschaft sieht das aber anderes. Ob und wann Jimi Blue Ochsenknecht Österreich überstellt wird und wie die Justiz in Innsbruck den Fall weiterverfolgt, bleibt vorerst offen. Klar ist jedoch: Der 33-Jährige wird sich dem Verfahren stellen müssen – und das womöglich noch längere Zeit hinter Gittern. Der Anwalt des Schauspielers erklärte gegenüber Medien lediglich: „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir keine weiteren Auskünfte erteilen.“