Musik Nathan Sykes: Produzenten wollte nicht, dass er auf The Wanted-Alben sang

Nathan Sykes - AVALON - London - September - 2022 - Peoples Pet Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 14:00 Uhr

Der britische Sänger äußert sich kritisch über seine Zeit mit der Boyband.

Nathan Sykes wurde gesagt, er sei „zu jung“, um auf den Alben von The Wanted zu singen.

Der 32-jährige Sänger war Gründungsmitglied der Boyband, zu der auch Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness und der verstorbene Tom Parker gehörten. 2010 und 2011 eroberten sie mit Singles wie ‚All Time Low‘ und ‚Glad You Came‘ die britischen Charts.

Gegenüber der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘ äußerte sich Nathan nun kritisch über seine Zeit mit der Gruppe. „Ich habe mit Produzenten gearbeitet – ohne bestimmte Namen zu nennen, aber sie sagten zu mir: ‚Du bist zu jung, um auf diesen Platten zu singen.‘ Also habe ich sofort meine Stimme verloren, und das war irgendwie alles, was ich hatte“, offenbarte er. „Ich hatte nichts mehr und wurde zu dieser leeren Hülle eines Teenagers.“

Nathan erinnerte sich daran, dass ihm die Label-Bosse eine Rolle zuwiesen, die er als Mitglied von The Wanted erfüllen sollte. „Mit 16 hieß es: ‚Du wirst das niedliche Mitglied der Band sein, du wirst derjenige sein, der Poster verkauft.‘ Ich dachte nur: ‚Habt ihr dieses Gesicht gesehen?'“, enthüllte der Musiker. „Dieses Image wurde von mir geschaffen, als ich in der Band war, und das wurde im Wesentlichen auf Vorstandsebene von Leuten entschieden, die für Labels arbeiten.“ Der Boyband-Star klagte: „Zum größten Teil kannte ich diese Leute nicht einmal, und dann sagten sie: ‚Das ist, wer du sein wirst.'“

2014 gingen The Wanted nach drei Alben getrennte Wege und Nathan startete eine Solokarriere mit dem Album ‚Unfinished Business‘ (2016). Neun Jahre später kehrt er nun mit seinem zweiten Studioalbum ‚Ultraviolet‘ zurück, das am Freitag (17. Oktober) erscheint – nur einen Tag vor seiner Hochzeit mit Verlobter Charlotte Burke. „Meine wundervolle Verlobte hat mich daran erinnert, dass die Hochzeit nicht mit einer Album-Release-Party verwechselt werden darf“, scherzte er.