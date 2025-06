Musik Neil Young verbietet BBC die Übertragung seines Glastonbury-Auftritts

Neil Young - Bob Dylan and Neil Young concert - Hyde Park, London 2019 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 14:00 Uhr

Der Künstler will nicht, dass seine Performance bei dem Musik-Festival im TV gezeigt wird.

Neil Young hat der BBC untersagt, seinen Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival zu übertragen.

Der 79-jährige Rockmusiker wird am Samstag (28. Juni) gemeinsam mit seiner Band The Chrome Hearts auf der Pyramid Stage auftreten. Im Fernsehen wird jedoch stattdessen der zeitgleiche Auftritt von Charli XCX auf der Other Stage gezeigt.

Ein Sprecher der BBC erklärte: „Am Samstag zeigen wir auf BBC iPlayer, unserem Glastonbury Channel und über fünf Streams von den Hauptbühnen eine Vielzahl von Live-Auftritten. Auf Wunsch des Künstlers werden wir Neil Youngs Set nicht im Livestream übertragen.“

Schon davor hatte es Spannungen gegeben. Anfang des Jahres hatte Young sogar gedroht, seinen Auftritt bei dem Musik-Festival abzusagen, weil die BBC als Partner involviert ist. Er kritisierte, das Festival sei „unter Konzernkontrolle geraten“.

In einem offenen Brief auf seiner Website schrieb der ‚Rockin‘ in the Free World‘-Interpret im Januar: „The Chrome Hearts und ich hatten uns darauf gefreut, beim Glastonbury zu spielen, eines meiner absoluten Lieblings-Open-Airs. Uns wurde gesagt, dass die BBC nun Partner von Glastonbury ist und wollte, dass wir viele Dinge auf eine Weise machen, an der wir kein Interesse haben.“

Der Künstler wetterte: „Wir werden auf dieser Tour nicht beim Glastonbury spielen, denn es ist zu einem seelenlosen Event geworden und nicht mehr das, was es für mich einmal war.“ Nur zwei Tage später machte Young einen Rückzieher. Laut eigener Aussage habe er falsche Informationen erhalten. „Zum Glück steht [Glastonbury] jetzt wieder auf unserem Tourplan und wir freuen uns auf den Auftritt!“, betonte er.

Schon 2009, als Young das Festival ebenfalls als Headliner bestritt, wehrte er sich dagegen, dass sein Set vollständig im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Am Ende wurden nur fünf Songs der Musik-Ikone im TV gezeigt.