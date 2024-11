Musik Nelly und Ashanti: Bald Las Vegas Residency?

Nelly and Ashanti - Mar 24 -Mark Twain Prize For American Humor - Kennedy Center - Washington- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 11:00 Uhr

Die Musiker sind „in Gesprächen“ für die berühmten Shows in Las Vegas.

Nelly und Ashanti sind „in Gesprächen“ für die berühmten Shows in Las Vegas.

Der 50-jährige Rapper ist seit 2023 mit der ,Rock Wit U’-Hitmacherin Ashanti (44) verheiratet und sind vor kurzem Eltern des eines kleinen Jungen geworden. Auf die Frage nach einer möglichen Langzeitshow in Las Vegas gab er zu, dass sie über „genau diese Sache“ verhandelt hätten und dass es in Zukunft passieren könnte.

Er erzählte ,Entertainment Tonight’: „Es ist lustig, vor nicht allzu langer Zeit gab es Gespräche über genau diese Sache. Ich werde nicht zu viel sagen, aber hoffentlich bleibt alles beim Alten. Ich liebe Vegas, sie liebt Vegas. Wir beide lieben Vegas aus sehr unterschiedlichen Gründen.“ Sollte der ,Hot in Herre’-Sänger tatsächlich mit seiner Frau auf der Bühne stehen, würde das Promi-Duo in die Fußstapfen von Adele, Britney Spears und Katy Perry treten, die alle in den letzten Jahren Konzertreihen in der Touristenmetropole veranstaltet haben.

Beide Künstler hatten Anfang der 2000er Jahre Erfolg, wobei Nelly mit Hits wie ,Ride Wit Me’ und ,Dilemma’, bei dem die ehemalige Destiny’s Child-Sängerin Kelly Rowland mitwirkte, punkten konnte.