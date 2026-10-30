Musik Nelly verrät: Taylor Swift zahlte ihm für Auftritt 50.000 Dollar in einer McDonald’s-Tüte

Nelly and Taylor Swift on stage together during 1989 World Tour - Getty - September 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 11:00 Uhr

Während ihrer 'Speak Now'-Welttournee bat Taylor Swift den Rapper um einen Gefallen.

Taylor Swift ließ sich einen Überraschungsauftritt von Nelly im Jahr 2011 einiges kosten.

Für seinen Gastauftritt während ihrer ‚Speak Now‘-Welttournee erhielt der Rapper 50.000 Dollar – und zwar in bar, verpackt in einer McDonald’s-Tüte. Der 51-Jährige erinnerte sich in der Radiosendung ‚The Breakfast Club‘ an die ungewöhnliche Aktion. Damals befand sich Nelly in St. Louis, während Swift in Houston auftrat. Die Sängerin kontaktierte ihn eines Abends völlig überraschend und erzählte ihm, dass sie und ihre Freundinnen am Vorabend eine Choreografie zu seinem Hit ‚Hot in Herre‘ einstudiert hätten. Deshalb habe sie eine große Bitte an ihn.

Swift hatte für den nächsten Tag und den darauffolgenden Abend zwei Auftritte in Houston geplant und wollte Nelly unbedingt dabeihaben. Allerdings räumte sie ein, dass ihr Budget begrenzt sei. „Ich habe eigentlich nicht wirklich so viel Geld zur Verfügung“, habe sie ihm erklärt. Stattdessen bot sie dem Star an, ihr Privatflugzeug zu schicken, das Hotel zu bezahlen und ihm 50.000 Dollar zu geben. Nellys Antwort: „Kannst du das Geld in eine McDonald’s-Tüte stecken?“ Gleichzeitig betonte er, dass er sogar kostenlos aufgetreten wäre.

Für den Transport stellte Swift einen G5-Privatjet zur Verfügung, der Nelly und seine Kinder nach Houston brachte und anschließend wieder zurückflog. Dort trat die ‚Love Story‘-Interpretin mehrere Abende in einem Baseballstadion vor jeweils rund 56.000 Zuschauern auf. Nelly erinnerte sich, dass das Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen sei. Nach dem gemeinsamen Auftritt sei Swifts damaliger Manager Robert Allen auf die Bühne gekommen und habe ihm die McDonald’s-Tüte mit den 50.000 Dollar in bar überreicht.

Für Nelly sei allerdings nicht das Geld entscheidend gewesen. Swift habe ihm zusätzlich eine Präsidentensuite im Four Seasons direkt neben dem Stadion organisiert. Das gesamte oberste Stockwerk sei für ihn reserviert gewesen. Allerdings habe er das Zimmer nicht einmal zu Gesicht bekommen: „Nach dem Auftritt ging es für uns direkt zurück zum Flughafen oder wie auch immer.“

Bei dem Konzert performten die beiden Nellys Song ‚Just A Dream‘. Später trat der Rapper erneut mit Swift auf und sang während ihrer ‚Red‘-Tour seinen Hit ‚Hey Porsche‘. Bei der ‚1989‘-Welttournee folgte ein gemeinsamer Auftritt mit ‚Hot In Herre‘.