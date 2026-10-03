Musik Sir Paul McCartney scherzte, Taylor Swift solle bei Hochzeit Beatles-Klassiker für Travis Kelce singen

Sir Paul McCartney - AVALON - Glastonbury 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2026, 12:00 Uhr

Sir Paul McCartney hat Taylor Swift für ihre Hochzeit mit Travis Kelce scherzhaft vorgeschlagen, gemeinsam mit ihm ‚I Want to Hold Your Hand‘ für ihren frisch angetrauten Ehemann zu singen.

Die Beatles-Legende spielte den Klassiker von 1964 auf Wunsch der Sängerin bei ihrer Hochzeit mit dem Tight End der Kansas City Chiefs – beide 36 – am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City.

Bei seinem Auftritt in ‚Jimmy Kimmel Live!‘ am Freitag (02. Oktober) verriet der 84-Jährige nun, dass er Swift eigentlich für ein Duett auf die Bühne holen wollte. „Ich sagte: Du solltest mitsingen, und du solltest es für deinen Mann singen“, erinnerte sich McCartney. Ob Swift tatsächlich gemeinsam mit ihm ‚I Want to Hold Your Hand‘ sang, ist allerdings nicht bekannt.

McCartney hatte bereits im Mai über seine Verbindung zu Swift gesprochen und erklärt, dass er durchaus Parallelen zwischen ihrem heutigen Weltruhm und der Beatlemania der 1960er-Jahre sehe. Damals wurden er, Sir Ringo Starr sowie die inzwischen verstorbenen John Lennon und George Harrison von einer weltweiten Fan-Hysterie begleitet. In der BBC-Sendung ‚Tracks of My Years‘ wurde McCartney gefragt, welchen Rat er der 14-fachen Grammy-Gewinnerin geben würde. „Man sieht schon die Parallelen – die Berühmtheit und das Ausmaß des Ruhms“, sagte er über Swift und die Beatles. Ratschläge brauche sie seiner Ansicht nach allerdings nicht. Sollte sie ihn dennoch um welche bitten, würde er ihr selbstverständlich helfen. Für die jüngere Musikergeneration sei er mittlerweile „so etwas wie der ältere Bruder – oder eigentlich eher der Großvater“.

Kennengelernt hatte McCartney Swift bei einer Party, die seine Ehefrau Nancy Shevell und seine Tochter, Modedesignerin Stella McCartney, organisiert hatten. Auch Sabrina Carpenter, Billie Eilish und Olivia Rodrigo gehörten zu den Gästen. McCartney zeigte sich von der neuen Generation weiblicher Popstars beeindruckt. „Das sind wirklich coole Leute, sie sind sehr gut“, sagte er und hob insbesondere ihre Stimmen hervor. Falls eine von ihnen seinen Rat brauche, gebe er ihn gerne – nötig hätten sie diesen seiner Ansicht nach jedoch nicht.

Die gegenseitige Wertschätzung zwischen McCartney und Swift ist schon länger bekannt. 2024 wurde der frühere Beatle bei einem Konzert von Swifts ‚Eras Tour‘ im Londoner Wembley-Stadion gesichtet, nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag. Swift wiederum besuchte im März 2026 McCartneys Konzert im Fonda Theatre in Los Angeles.