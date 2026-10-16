Stars Selena Gomez findet, dass Taylor Swift die besseren Ehetipps gibt

Taylor Swift and Selena Gomez - 2023 Video Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:09 Uhr

Selena Gomez findet, dass Taylor Swift die besseren Ehetipps gibt.

Selena Gomez ist überzeugt, dass Taylor Swift deutlich bessere Ratschläge rund um die Ehe geben kann als sie selbst.

Die Gründerin der Kosmetikmarke Rare Beauty heiratete Benny Blanco im September 2025. Im Juli dieses Jahres gehörten die beiden zu den rund 1.000 Gästen, die dabei waren, als die Sängerin Taylor Swift und Footballstar Travis Kelce im New Yorker Madison Square Garden heirateten. Die Schauspielerin aus der Serie ‚Only Murders in the Building‘ stellte jedoch klar, dass sie dem frisch vermählten Paar keine Beziehungstipps mit auf den Weg geben müsse. Auf die Frage, ob sie Taylor Ratschläge für die Ehe gegeben habe, lachte Selena im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ und antwortete: „Das muss ich doch gar nicht! Ich glaube, sie ist wahrscheinlich diejenige, die mir die besten Tipps geben kann.“

Über die Einzelheiten von Taylors und Travis‘ Hochzeit ist bislang nichts bekannt. Allerdings hielt die 36-jährige Popikone eine Rede bei den Hochzeitsfeierlichkeiten von Selena und Benny. Die Sängerin des Hits ‚The Fate of Ophelia‘ hatte zuvor verraten, dass sich ihre Rede um die Anfänge ihrer Freundschaft mit Selena drehte. Die beiden lernten sich 2008 kennen, als sie mit Joe beziehungsweise Nick Jonas liiert waren. In der ‚Tonight Show with Jimmy Fallon‘ erzählte Taylor: „Ich habe mich ein bisschen darüber lustig gemacht, wie wir uns 2008 angezogen haben, in dem Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns 2008 als Teenager kennengelernt. Was für ein Jahr! Das kann ich euch sagen. Deshalb habe ich ein wenig über diese Zeit gesprochen. Außerdem habe ich erzählt, wie glücklich ich für sie bin und wie schön es ist, Teil ihres Lebens sein zu dürfen.“

Taylor erklärte, dass sie ihre Rede bewusst auf ihre Freundin konzentriert und nicht ihre eigene Beziehung zu Travis in den Mittelpunkt gestellt habe. Sie ergänzte: „Ich habe die Rede nicht zu einer Geschichte über mich selbst gemacht. Ich durfte erleben, wie sie die eleganteste und wunderschönste Braut war. Ja, eigentlich die schönste Erscheinung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen wie sie an ihrem Hochzeitstag.“

Selena hatte zuvor verraten, dass sie Taylor zu zwei Songs inspiriert hat: ‚Dorothea‘ aus dem 2020 erschienenen Album ‚Evermore‘ und ein bislang unveröffentlichter Titel namens ‚Family‘. Im Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ von Benny Blanco erzählte sie: „‚Dorothea‘ handelt von mir. Ich habe das Gefühl, dass wir viele entscheidende Momente erlebt haben, die uns geprägt haben: von Beziehungen über Familie und Liebe bis hin zu Hass und allem, was dazwischenliegt. Wir haben gemeinsam versucht, uns im Leben zurechtzufinden, denn ich war 15 und sie war 18.“