Stars Netflix bestätigt dritte Staffel von ‚Wednesday‘, bevor neue Folgen ausgestrahlt wurden

Jenna Ortega - Wednesday Season 2 - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 11:00 Uhr

Zwei Wochen vor dem Start der zweiten 'Wednesday'-Staffel gibt Netflix grünes Licht für eine weitere Staffel.

‚Wednesday‘ wurde für eine dritte Staffel verlängert.

Die erfolgreiche Netflix-Serie mit Jenna Ortega als Wednesday Addams kehrt am 6. August mit der ersten Hälfte der zweiten Staffel zurück. Nun wurde offiziell eine dritte Staffel angekündigt.

In einem gemeinsamen Statement sagten die Showrunner Alfred Cough und Miles Millar: „Es war eine düstere Freude, zuzusehen, wie Wednesday mit ihrem trockenen Humor das Publikum weltweit verzaubert – ein sarkastischer Spruch nach dem anderen. Wir sind überglücklich, dass sie in Staffel 3 zurückkehren und die Flure von Nevermore erneut heimsuchen wird.“

Cough und Millar deuteten bereits die künftige Handlung an: „Diesmal wird sie noch mehr der finsteren Geheimnisse der Schule aufdecken – und noch tiefer in die Gruft der Addams-Familie hinabsteigen. Oder, wie Wednesday sagen würde: ‚Nichts bringt eine Familie so zusammen wie eine gute Exhumierung.'“

Auf dem offiziellen Wednesday Addams X-Account bestätigte das Netflix-Team die Neuigkeiten. „Staffel 2 erwacht in zwei Wochen. Staffel 3 ist das nächste Omen, bereits in Bewegung, bereits unvermeidlich“, hieß es dort. Neben Jenna Ortega kehren weitere Stars in ihre Rollen zurück, darunter Gwendoline Christie als Schulleiterin von Nevermore und Emma Myers als Wednesdays Mitbewohnerin Enid.

Die Showrunner wollen Wednesdays Geschichte bis zum Ende ihrer Zeit an der Nevermore-Akademie erzählen – das wären insgesamt sieben Staffeln. Zudem wird eine Spin-off-Serie in Erwägung gezogen. „Das ist etwas, worüber wir definitiv nachdenken; es gibt andere Charaktere, die wir betrachten können“, verriet Cough gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘.