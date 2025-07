Stars Netflix-Deal von Prinz Harry und Herzogin Meghan steht offenbar vor dem Aus

Prince Harry And Meghan - Colombia - 17 08 24 - Eric Charbonneau - Archewell Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 11:00 Uhr

Nach Formaten wie 'Harry and Meghan' soll es für das royale Paar keine zusätzlichen Netflix-Projekte geben.

Der Netflix-Deal von Prinz Harry und Herzogin Meghan soll Berichten zufolge demnächst auslaufen.

Das royale Paar hatte nach dem Rückzug aus dem britischen Königshaus und dem Neuanfang in Kalifornien einen Vertrag im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar mit dem Streaming-Giganten abgeschlossen. Doch ein neuer Bericht legt nahe, dass der lukrative Vertrag im September nicht verlängert wird.

Ein Insider enthüllte gegenüber der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Der Deal ist abgeschlossen; es werden keine weiteren Shows produziert. Netflix hat das Gefühl, alles aus dem Paar herausgeholt zu haben, was möglich war… Sie sind mit dem Ergebnis nicht unzufrieden – sie hatten einige Erfolge und eine der meistdiskutierten Shows aller Zeiten.“ Und weiter: „Es gibt keinen Groll auf beiden Seiten. Die Sache ist einfach zu Ende gegangen.“

Ein anderer Insider erzählte der ‚Daily Mail‘: „Sie warten nur noch, bis der Abspann läuft. Sie lassen den Vertrag ohne großes Drama auslaufen. Es besteht kein Interesse an neuen Projekten.“

Das Paar hatte mehrere Produktionen für Netflix umgesetzt, darunter die Enthüllungs-Doku ‚Harry and Meghan‘, Meghans Lifestyle-Serie ‚With Love, Meghan‘ sowie Harrys Sportserie ‚Polo‘. Meghan konzentriert sich inzwischen auf den Ausbau ihrer Lifestyle-Marke ‚As Ever‘, die unter anderem Marmelade, Tee, Kekse und einen Roséwein verkauft.

Allerdings hatte sie angekündigt, die Einführung neuer Produkte vorerst zu pausieren, bis eine klare Strategie für eine größere Produktion vorliege. In ihrem Podcast ‚Confessions of a Female Founder‘ erklärte die 43-Jährige: „Ich möchte nicht, dass du diese Marmelade nur einmal alle sechs Monate isst. Ich möchte, dass sie dauerhaft in deinem Regal steht. Für mich war ‚As Ever‘ bisher großartig. Wir haben ein Jahr lang geplant – und dann war alles in 45 Minuten ausverkauft.“