Musik Netflix plant angeblich Serie über die Spice Girls

Spice Girls - Cannes Film Festival - 1997 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 09:00 Uhr

Nachdem angeblich Pläne für ein Biopic ´verworfen wurden, soll der Streaming-Dienst nun eine Serie planen.

Netflix wird Berichten zufolge eine Dramaserie über das Leben der Spice Girls in Angriff nehmen.

In den späten 1990er Jahren wurden Geri Halliwell, Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton und Melanie C als Teil der erfolgreichsten Girlgroup der Welt berühmt. Nun soll eine Serie über die fünf Sängerinnen produziert werden.

Zuvor war berichtet worden, dass Left Bank Pictures, die Produktionsfirma hinter ‚The Crown‘, ein Biopic über die Spice Girls drehen sollte. Nun behauptet ein Insider, dass der Streaming-Riese die Zügel selbst in die Hand genommen hat.

„Die Verantwortlichen sind sehr daran interessiert, dass die gesamte Gruppe an Bord ist und so viel wie möglich beiträgt – schließlich sind sie königliche Popstars“, deckt der Insider gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ auf. „ Aber Netflix ist die Organisation, die sich über die Wünsche der echten Royals hinweggesetzt und ‚The Crown‘ produziert hat, also haben sie auch keine Angst vor einem Alleingang, wenn es sein muss.“

Noch stecke das Projekt in den Kinderschuhen. „Es gibt also noch viel Zeit, um alle fünf Spice Girls einzubinden. Aber sie müssen miteinander und mit den Produzenten zusammenarbeiten, damit es klappt.“

Anfang des Jahres wurde berichtet, dass das Biopic für die ‚Wannabe‘-Hitmacherinnen sehr lukrativ gewesen wäre. „Fünf Schauspielerinnen hätten die Rollen von Posh, Ginger, Scary, Sporty und Baby übernehmen sollen. Das Projekt hätte ihnen allen ein Gehalt von etwa einer Million Pfund eingebracht, dafür, dass sie im Grunde keinen Finger krumm machen“, zitierte ‚The Sun‘ einen Insider.

Geri Halliwell habe sich allerdings gegen die Idee gesträubt. „Die Pläne wurden im Grunde genommen über den Haufen geworfen. Sie wollten das Einverständnis der gesamten Band haben und ohne Geri ist es schwer, das zu realisieren.“