Stars Geri Horner behauptet, dass sie ihren Namen nicht geändert hat

Geri Horner - Christian Horner - Famous - Ferrari premiere - London - December 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 14:00 Uhr

Das Spice-Girls-Mitglied dementiert, dass sie ihren offiziellen Namen geändert habe.

Geri Horner dementiert, dass sie ihren Mädchennamen wieder angenommen hat.

Das Spice Girl war den Großteil seiner Karriere als Geri Halliwell bekannt. Seit ihrer Eheschließung mit dem F1-Teamleiter Christian Horner trägt Geri offiziell seinen Nachnamen. Vor kurzem wurden Berichte publik, denen zufolge die Sängerin ihren Mädchennamen wieder angenommen habe und ab sofort Geri Halliwell-Horner heiße. Erwartungsgemäß brachte das die Gerüchteküche über eine mögliche Trennung zum Brodeln, doch Geri betont, dass es sich bei den Neuigkeiten um einen Fake handelt und sie den Doppelnamen ausschließlich für ihre Karriere als Kinderbuchautorin nutze. Der Zeitung ‚Sunday Times‘ erklärte sie: „Das ist ein Haufen von Mist. Es ist mein Name als Autorin. Ich habe nichts offiziell geändert – Horner ist der Name auf meinem Ausweis.“

Ihr erstes Kinderbuch verfasste Geri im Jahr 2008. Seitdem hat die Popikone weitere sieben Titel veröffentlicht. Ihr neuestes Werk ‚Rosie Frost and the Falcon Queen‘ ist seit 2023 auf dem Markt erhältlich. Täglich sitzt Geri laut eigener Aussage um die drei Stunden am Schreibtisch, teilweise steht sie sogar mitten in der Nacht auf, um eine Idee auf Papier zu bringen. „Ich schreibe jeden Tag drei Stunden“, berichtet sie im Interview. „Schreiben ist Disziplin.“