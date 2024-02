"Perfekt verpasst" Neue Amazon-Serie vereint Anke Engelke und Bastian Pastewka

Anke Engelke und Bastian Pastewka haben sich "Perfekt verpasst" - oder doch nicht? (stk/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 18:27 Uhr

Mit "Perfekt verpasst" wartet im Sommer eine neue Serie auf alle Prime-Video-Abonnenten. Für deren Stars Anke Engelke und Bastian Pastewka ist es ein ganz besonderes Format.

Gemeinsam vor der Kamera haben Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (51) schon mehrfach brilliert – man denke nur an die gemeinsame Zeit bei "Die Wochenshow" oder ihre schrillen Duo-Auftritte im Amazon-Format "LOL: Last One Laughing". Der Streamingdienst Prime Video ist es auch, der der Welt bald "die erste Serie von und mit Anke Engelke und Bastian Pastewka" beschert, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt. Diese hört auf den Namen "Perfekt Verpasst" und wird acht Folgen umfassen.

Zum Inhalt der neuen Serie heißt es: "Maria (Engelke) und Ralf (Pastewka) stecken beide in ihren Leben fest. Zusammen allerdings wären sie das absolute Dreamteam – wenn sie sich nur endlich begegnen würden." Die Regie übernehmen Sabine Boss und Nicolas Berse-Gilles, geschrieben wurde die Serie, die im Sommer 2024 starten soll, von Sebastian Colley und Claudius Pläging. Engelke und Pastewka zählen zu den insgesamt sechs ausführenden Produzenten von "Perfekt Verpasst".

Auf seinem offiziellen Instagram-Account ließ es sich Pastewka nicht nehmen, seine Freude über das gemeinsame Format mit seiner Comedy-Partnerin zum Ausdruck zu bringen. Zu drei Fotos aus der Serie schrieb er unter anderem: "Hurra! Im Sommer 2024 […] die erste Serie von und mit Anke und mir." Mit dem Duo freuen sich im Kommentarbereich auch Komiker Tommi Schmitt (35) sowie die Moderatoren Pierre M. Krause (47) und Marlene Lufen (53). Letztgenannte jubelt etwa: "Das Leben hat wieder einen Sinn!"

Nicht das einzige Highlight

"Perfekt verpasst" ist nicht das einzige Highlight, das von Prime Video im Zuge des zehnjährigen Jubiläums verkündet wurde. So können sich Fans unter anderem auch über ein weiteres Special aus dem "LOL"-Kosmos freuen: "Im Oktober startet das 'LOL: Last One Laughing Halloween Special'. Erschrecken erlaubt – lachen nicht!", heißt es hierzu. Auch das hierzulande zum Kult gewordene Silvester-Programm "Dinner for One" erhält im Zuge dessen bei Prime Video eine eigene Prequel-Serie.